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花蓮開心迎接全民運！籌備處揭牌　大會吉祥物討喜「紅面鴨」

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▲籌備處成立大會上公布全民運大會吉祥物-紅面鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

籌備處成立大會上公布全民運大會吉祥物-紅面鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接2020年全民運動會，花蓮縣政府去年獲承辦權後即著手規劃，29日成立「109年全民運動會籌備處」，由縣長徐榛蔚及各界貴賓共同揭牌，頒發籌備幹部、各工作組長聘書，會中公布賽會主題LOGO、主視覺以及吉祥物，歡迎國人欣賞精彩全民運，前來幸福花蓮城為選手加油。

今年全民運動會即將於10月17日在花蓮舉行，徐榛蔚相當重視此次全民運動會，全民運動會籌備處規劃行政部、競賽部、活動部、後勤部、行銷部、展覽部等6大部，徐縣長也責成縣府團隊規劃各項賽事籌備工作，從硬體到軟體設備，舉凡動線規劃、運動設施與設備、場館配置等，就是要讓選手有最優質的賽事體驗，讓喜愛運動的全國各地朋友，享受在花蓮比賽的過程。

▲籌備處成立大會上公布全民運大會吉祥物-紅面鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼賽會主題LOGO及主視覺圖案。

縣長徐榛蔚提到，縣府團隊從前年就與體育署積極爭取全民運的承辦，也感謝體育署給予縣府團隊的專業指導，讓所有硬體設施、設備符合全國賽事的標準，而全民運部分場館也預計8月底會整備完畢，歡迎全國鄉親及運動好手到花蓮遊覽，體驗花蓮的熱情與多元的文化風情。

▲籌備處成立大會上公布全民運大會吉祥物-紅面鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

體育署全民運動組長呂忠仁提到，全國有六項綜合型運動賽事，包括全中運、全大運、全國運、身心障礙運動會、原住民族運動會以及全民運，兩年一次，是國內非奧亞運最高的競技比賽，受到國內運動選手高度重視，希望透過今年全民運發掘更多優秀選手，代表國家參加國際賽會。

▲籌備處成立大會上公布全民運大會吉祥物-紅面鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚頒獎給全民運動會LOGO設計比賽第一名的設計師廖珮涵。

109年全民運動會以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，大會吉祥物為外型可愛、討喜的「紅面鴨」，從10月17日10月22日共計6天的比賽，項目包括第一類十三種：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球，第二類六種：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美。

▲籌備處成立大會上公布全民運大會吉祥物-紅面鴨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，要讓選手有最優質的賽事體驗，享受在花蓮比賽的過程。

賽事期間預計將吸引逾1萬5,000人蒞臨花蓮，預計將為在地飯店、觀光、餐飲及周邊產業帶來龐大的經濟效益。屆時將結合花蓮縣觀光、原民、農業、文化等，推出具地方特色之產品，與在地產業連結，行銷原民特色產品、藝文產品、各鄉鎮農特產品及花蓮百大伴手禮等，為在地產業創造商機。在開幕典禮當天，花蓮縣政府將邀請逾百攤的花蓮特色攤位設攤，整合所有好吃、好玩、好看的產品。

揭牌活動開場表演特別邀請化仁國中原族民舞蹈班以及東華附小扯鈴校隊，象徵運動活力四射，預祝此次全民運能夠圓滿成功；會中徐榛蔚特別頒發今年全民運動會LOGO設計比賽第一名的獎項給設計師廖珮涵，色彩豐富的彩帶，充分展現運動活力的氣氛，更代表花蓮的多元族群，拋向天空代表運動的勝利，普天同慶的歡慶全民運動會。

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