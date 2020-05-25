北市6/1起場館開放「兩項放寬」：戶外人數拉高至1000人

▲北市場館開放。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

國內新冠疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊25日公布6月1日第三波場館解封原則，「三個條件，兩項放寬」是接下來北市場館、活動的原則，只要符合原則都開放，若有例外的場地，將由局處在6月1日以前上網公布，「不再正面表列」。

黃珊珊表示，6月1日解封原則有三條件，第一、維持社交距離，無法維持就佩戴口罩。第二、實名制。第三、不共餐。

她強調，符合三條件不開放，例外不開放只有高中職以下校園，仍維持暑假才開放，若有其他無法放寬場地會由局處公布，「不再正面表列」。

▲▼北市場館第三波解封。（圖／北市府提供）

針對大型活動指引，黃珊珊說，市府辦的活動規範放寬，戶外人數從原本的500人拉高到1000人，室內從100人拉高到250人，像是公民會館跟活動中心現在放寬到250人，不過若超過人數或有必要辦理，就依規定送審，但她強調，因應疫情滾動修正，隨時關閉場館或暫停服務。

對於體育局每年舉辦的端午節龍舟賽，黃珊珊說，有一些調整，取消路上嘉年華跟龍舟體驗營，修正為端午龍舟錦標賽，只有龍舟舵手練習，以特定對象為主的活動跟競賽，預賽跟複賽都網路直播，決賽電視直播，原則希望民眾在電視觀看，不開放現場觀賽。

由於台北車站禁止席地而坐，對於未來北市府有無規劃穆斯林安全聚會的地方，黃珊珊指出，穆斯林活動是室內，台北車站要尊重台北車站管理單位，台北市室內場館有開放活動，但是做到實名制，在台北市目前人數上限是250人，放寬的話要看中央有沒有其他規範；移工要聚會也可以在戶外場地。