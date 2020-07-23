美3歲女童在車內活活熱死　粗心媽：午睡完才發現

▲萊恩·佩切尼克（Laykn Petchenik）（圖／翻攝自Facebook Hey Booneville! What’s Happening?）

記者謝欣辰／綜合報導

美國阿肯色州有一名3歲的女童萊恩·佩切尼克（Laykn Petchenik）在母親的車內活活熱死，警方表示，這位21歲的媽媽凱莉·佩特切尼克（Kaylee Petchenik）在週一(20)下午2點左右打去911求救，通話內容提到她午睡中醒來，才發現她的孩子失蹤了。

據《Metro US》報導，萊恩和大她15個月的姐姐奧利維亞（Olivia）當時被一名布恩維爾所屬轄區的警官發現昏迷在汽車的後座踏墊上，警官立刻破門將兩姊妹緊急送醫。可惜的是，萊恩在當地一家醫院被宣布死亡，姐姐奧利維亞雖然病情穩定但也嚴重脫水，仍在住院中。州警察​​在聲明中說，萊恩和奧利維亞顯然都是因長時間困在高溫的車內，才導致憾事發生。

Three-year-old Laykn Petchenik was found dead on the back floorboard of the car. 由 Metro US 發佈於 2020年7月22日 星期三

美國氣象專家羅伯特·達比（Robert Darby）在接受西北阿肯色州民主黨公報訪問也表示，當時布恩維爾的中午溫度創了近10年的最高記錄。

因為粗心釀下大錯的凱莉，在自己的Facebook上張貼許多萊恩的照片，不只自責也傾訴對女兒的思念，但已喚不回一個寶貴的小生命。美國洛根縣檢察官等調查人員也還在釐清罪責，將權衡是否對這位媽媽提起訴訟。

美國關注相關案例的KidsAndCars.org稱，今年為止，至少有11名兒童被父母留在車中因高溫悶熱而熱死。該組織致力於提高公眾對此類事件的認識，並呼籲政府立法防止悲劇發生，並稱自1990年以來，全美有940多名兒童死於此原因。