偷公司錢還巨債　母悶死7歲兒再尋短判刑16年

▲2018年廣州一名母親因債務問題，把7歲兒子殺死 。（示意圖／pexels）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

廣東省廣州市2018年發生一起殺兒事件，一名彭姓母親為了還清債務，利用職務挪用公款946萬元人民幣（下同，約新台幣4000萬元），事後害怕被公司發現，萌生自殺的念頭，因為放心不下7歲的兒子，她竟用枕頭把他捂死，然後跳樓自殺獲救。日前，彭母以故意殺人罪及職務侵佔罪，被判處有期徒刑16年。

綜合陸媒報導，彭女2007年在貿易公司任職出納，負責公司業務轉帳委托書及支票管理，因為前夫開的花店收入低，且公司倒閉欠下100萬元，讓工資只有3900元（約新台幣1萬6千元）的彭女，沒辦法承受家裡每月2萬元的生活費，及銀行貸款4萬元（約新台幣16萬元）。彭女為了還清債務，她便到澳門賭場賭博，隨後又迷上買彩票，最後讓債務金額變得愈來愈多。

面對龐大的債務，讓彭女喘不過氣，便想著利用自己出納的身分和公司管理漏洞，偽造業務委托書，並以辦理公司業務為由，拿取財務印章、製作業務明細等，成功取得公款946萬元。

事發之前，公司突然急需用錢，彭女害怕自己虧空的行徑曝光，萌生自殺念頭來逃避罪責，但又放心不下7歲的兒子，便趁著兒子熟睡之際，以枕頭捂住口鼻，並用雙手掐著脖子使其窒息致死，自己再跳樓尋短，但是被民眾發現報警送往醫院急救，而在過程中，彭女主動向醫生及警察坦白自己犯下的罪行。

據悉，當時前夫接到兒子班主任電話稱兒子沒有來上課，之後他打電話給彭女，卻沒人接聽。心急如焚下，趕緊回到家中查看情況，但沒有見到母子二人，隨後，他接到醫院的電話才得知事情的發生，到達醫院後，7歲兒子早已沒有生命跡象。

近日，廣州市中級人民法院一審判決這起案件，法院認為，彭母故意殺人罪及職務侵佔罪成立，由於她事後主動坦承自己的罪行，視為良好表現可獲得輕判，決定判處有期徒刑16年及賠償公司946萬元人民幣（約新台幣4000萬元）。

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