台中購物節開跑22天登錄金額近14億　25日抽汽車、10萬現金

▲台中購物節開跑22天，登錄發票就破210萬張。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「2020台中購物節」7月1日登場後，獲得民眾熱烈迴響，截至22日已累積超過210萬張登錄發票及收據、登錄金額超過13.8億元，平均每天登錄超過10萬張，和去年相比，已超過去年8成登錄量，經發局25日將在東勢客家園區抽出市價70萬汽車、10萬現金和電動機車，歡迎民眾利用3倍券消費中大獎。

經發局表示，去年第1屆購物節為期40天，累計登錄254萬張，今年購物節為期2個月，開跑僅22天，就已經有210萬張登錄發票，超過去年8成登錄量，展現後疫情時代驚人消費力。

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經發局分析這次登錄發票，發現超過百萬的消費有26筆，最高消費登錄發票金額為960萬元購買房子的發票，透過線圖發現，消費金額隨活動日期推進，每天增加的消費力道都比前一天更多，預估今年購物節發票登錄金額將再創新高。

此外，今年購物節增加東森購物線上電商平台「台中專區」，經統計，線上消費超過4千6百萬元，8成來自外縣市民眾，其中以北部地區最高，新北市民最大宗佔24%、台北市佔15%，雙北消費佔了總消費的39%，以食品類最受青睞。

經發局25日下午3點將在東勢客家園區抽出市價70萬元的汽車、10萬元現金以及1輛電動機車，如果APP下載數量超過20萬，將加碼一台70吋電視，歡迎民眾把握機會。

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