台中購物節消費破8.5億　麗寶樂園抽10萬現金得獎者超驚喜

▲台中市副市長令狐榮達18日在麗寶樂園抽出10萬元現金。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

「2020台中購物節」進入第3週，官方APP下載突破15萬次，累計消費登錄金額衝破8.5億元。副市長令狐榮達18日在麗寶Outlet再抽出10萬現金、電動機車及星享道酒店火星客房住宿券2張，得主接到中獎電話，驚呼「繼續買、繼續抽獎！」

為期2個月的台中購物節第3週抽獎在麗寶樂園登場，首先抽出週週10萬元現金，由西屯區張小姐中獎，由老公代為接到電話，聽到副市長聲音，略顯警戒說「你是誰？」令狐榮達緩解氣氛自我介紹說「不是要通知您被拖吊汽車，是要恭喜您中購物節現金！」張小姐的老公豁然開朗，很開心說「繼續買、繼續抽獎」。

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令狐榮達表示，台中購物節推吃喝玩樂一應俱全，優惠店家橫跨山海屯都，只要在活動期間消費累計滿500元就可抽獎，天天抽電動機車、週週抽現金、雙週抽汽車，還有百萬現金加碼抽，活動最終壓軸大獎則是由麗寶支持贊助的蛋黃區精品豪宅，歡迎踴躍參與。

▲令狐榮達在經發局長張峯源、農業局長蔡精強、運動局副局長鄭隆為、后里區長賴同一等人陪同下抽出第3週大獎。

經發局指出，活動結合已開跑的中央振興3倍券，升級加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包括夜市使用振興券享平均85折優惠套餐、藝文場館看表演全面9折等，優惠總值超過3.4億元，民眾到台中使用三倍券，不管吃、喝、買、住，「到處都有折扣，到處都有優惠，到處都有加碼！」

此外，響應購物節，麗寶樂園針對現場民眾，加碼抽出10份雙園護照，一整年「無限次」暢玩探索世界與馬拉灣，以及10份天空之夢摩天輪雙人搭乘券，現場並邀請知名網紅「熊熊」同樂，免費發送限量500份潛艇堡及冰品，氣氛嗨到最高點！

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