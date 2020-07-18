　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中購物節消費破8.5億　麗寶樂園抽10萬現金得獎者超驚喜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中市副市長令狐榮達18日在麗寶樂園抽出10萬元現金。（圖／台中市政府提供）

▲台中市副市長令狐榮達18日在麗寶樂園抽出10萬元現金。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

「2020台中購物節」進入第3週，官方APP下載突破15萬次，累計消費登錄金額衝破8.5億元。副市長令狐榮達18日在麗寶Outlet再抽出10萬現金、電動機車及星享道酒店火星客房住宿券2張，得主接到中獎電話，驚呼「繼續買、繼續抽獎！」

為期2個月的台中購物節第3週抽獎在麗寶樂園登場，首先抽出週週10萬元現金，由西屯區張小姐中獎，由老公代為接到電話，聽到副市長聲音，略顯警戒說「你是誰？」令狐榮達緩解氣氛自我介紹說「不是要通知您被拖吊汽車，是要恭喜您中購物節現金！」張小姐的老公豁然開朗，很開心說「繼續買、繼續抽獎」。

請繼續往下閱讀...

令狐榮達表示，台中購物節推吃喝玩樂一應俱全，優惠店家橫跨山海屯都，只要在活動期間消費累計滿500元就可抽獎，天天抽電動機車、週週抽現金、雙週抽汽車，還有百萬現金加碼抽，活動最終壓軸大獎則是由麗寶支持贊助的蛋黃區精品豪宅，歡迎踴躍參與。

▲

▲令狐榮達在經發局長張峯源、農業局長蔡精強、運動局副局長鄭隆為、后里區長賴同一等人陪同下抽出第3週大獎。

經發局指出，活動結合已開跑的中央振興3倍券，升級加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包括夜市使用振興券享平均85折優惠套餐、藝文場館看表演全面9折等，優惠總值超過3.4億元，民眾到台中使用三倍券，不管吃、喝、買、住，「到處都有折扣，到處都有優惠，到處都有加碼！」

此外，響應購物節，麗寶樂園針對現場民眾，加碼抽出10份雙園護照，一整年「無限次」暢玩探索世界與馬拉灣，以及10份天空之夢摩天輪雙人搭乘券，現場並邀請知名網紅「熊熊」同樂，免費發送限量500份潛艇堡及冰品，氣氛嗨到最高點！

・6折價非囤不可

【更多新聞】

快訊／台中梧棲港驚見浮屍！短髮女岸邊浮沉　港警：她去年也在同地點投海

台中一中生笑5月嬰是狗！店家怒討公道後　臉書被嗆：扔炸彈烤香肉

男開車衝臨檢點喊：我老婆羊水破了！警鳴笛開道...驚險保住母子

ET快訊
被刷77分慘敗！桃園南勢國小吞0分收場…教練出面回應了
三浦春馬「護航偷吃男星」...淪網路箭靶自殺亡
三浦春馬身亡！10年前寫給自己的信曝光　73字看了淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨做回收的身影　用雙手愛台灣的老兵：傅火元

台中購物節消費破8.5億　麗寶樂園抽10萬現金得獎者超驚喜

威力彩衝20.8億！2星座「手氣旺到爆」...不買彩券太可惜

懷孕18週生女兒！長輩嗆「上輩子搶別人老公」　網嘆：無知真的很可怕

土生土長台北人「到南部生活太困難」！網點1關鍵：像廢了雙腳

密恐慎入！內湖爬出「百萬黑小蟲」煮飯自動加菜…居民崩潰：掃把一揮掃整桶

直銷妹「上個月賺5萬」狂洗腦！他絕地反攻：懂我的感受了吧...結局驚呆

超美「幻日環」明天還有！10縣市飆36°C↑　中部以北午後防雨彈

週六加班落幕！郵局今人潮爆多「破紀錄」　狂銷近百萬份三倍券

清大、中山等4校申設醫學系　最快10月有結果、110學年度招生

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

秦媽媽溪邊玩水被3小孩猛攻　求放過：奶奶的頭髮怕濕啊XD

體感破41℃！外送員疑中暑熱衰竭　突昏跌花圃命危...搶救仍未脫險境

旅客突落軌...差2分鐘列車進站　正義哥跳月台救人！台鐵：錯誤示範

陳零九帶著八三夭調教恆毅吉他　練成上高雄巨蛋雪恥！終結霸凌

2飛官殉職！弟兄敬禮送最後一程　高嘉隆10年女友捧遺照護他上車

凌晨做回收的身影　用雙手愛台灣的老兵：傅火元

台中購物節消費破8.5億　麗寶樂園抽10萬現金得獎者超驚喜

威力彩衝20.8億！2星座「手氣旺到爆」...不買彩券太可惜

懷孕18週生女兒！長輩嗆「上輩子搶別人老公」　網嘆：無知真的很可怕

土生土長台北人「到南部生活太困難」！網點1關鍵：像廢了雙腳

密恐慎入！內湖爬出「百萬黑小蟲」煮飯自動加菜…居民崩潰：掃把一揮掃整桶

直銷妹「上個月賺5萬」狂洗腦！他絕地反攻：懂我的感受了吧...結局驚呆

超美「幻日環」明天還有！10縣市飆36°C↑　中部以北午後防雨彈

週六加班落幕！郵局今人潮爆多「破紀錄」　狂銷近百萬份三倍券

清大、中山等4校申設醫學系　最快10月有結果、110學年度招生

日職／陽岱鋼本季首觸身球　敲1安跑回1分巨人5連勝

偏頭痛「鴉片類藥物會上癮」是謠言！最新研究證實：它是最有效止痛藥

中職／首轟球被猿迷丟回場內　洪總慈父微笑親手交給辛元旭

好想當貓！苑裡店義診「最美醫生」溫柔觸診　還有1天快報名

挑戰「旗靈縱走」突然神隱！高雄男陳屍邊坡竹林亡　隊友回頭傻了

個唱遇疫情慘被延期　鼓鼓解封後...報復性「連唱兩場」再埋伏筆！

不斷更新／廖健富、陳俊秀安打攻下1分　張正偉陽春砲7局富邦11比5樂天

Tiffany、寶格麗手錶都有彩色皮革款！附加「快拆」功能　讓你每天都換新色

香港首爆藝人染疫！24歲女歌手「14天內到處受訪開演唱會」　61歲男星疑也中招

中職／史上首次！高國輝高國麟「背靠背」開轟還有一巧合

生活熱門新聞

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

單親媽拿三倍券！孩子嗆侵占　律師1點打臉

「塑膠片」固定三倍券！網嗆：到底是誰想的

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

「無梅花三倍券」真相　3招辨真偽

白沙屯媽進香已無純粹聲響

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

藝FUN券開放登記！註冊領券懶人包

藝FUN券APP開放下載！18日起登記

三倍券買早餐第3間才答應！釣出無奈現況

實測藝FUN券註冊狂轉：出了點小問題

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

更多熱門

相關新聞

中市府允協助身障選手移地訓練費用

中市府允協助身障選手移地訓練費用

台灣俄羅斯僑民協會會長Julia Starchenko，20多年前嫁來台灣後成立「中華民國水上芭蕾舞協會」，協助身障小朋友學習水上芭蕾，屢屢得獎，17日和莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處代表白樂賢等人拜會市政府，由副市長令狐榮達接見，令狐承諾將協助協會赴新北市移地訓練所需物資，深化台俄在運動文化等各領域交流。

中市府推千人旅遊錢花最多者直接送機車

中市府推千人旅遊錢花最多者直接送機車

盧秀燕：超前部署台中購物節成績亮眼

盧秀燕：超前部署台中購物節成績亮眼

快訊／台中麗寶樂園斷軌列車故障

快訊／台中麗寶樂園斷軌列車故障

台中再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

台中再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

關鍵字：

麗寶樂園台中購物節令狐榮達

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

快訊／日本男星三浦春馬自殺亡！

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

謝和弦爆婚後待紐約就出軌「和洋妞一夜情」！

台北北投「77：0」虐殺桃園南勢

張雅琴不挺了　轟蔡政府政策失敗

林瑞陽60歲近照曝　張庭痛哭：好怕他倒下

帶混血貓出門　公園伯以為是石虎

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

10歲女兒被弄瞎！狠父狂捅男童12刀「噴血慘死」

情侶草叢上演「活春宮」！大媽怒拿木板狂搧

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

更多

最夯影音

更多
林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭

林志穎騎白馬現身海邊！　重現10年前婚禮畫面...老婆感動哭
謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

謝祖武見舊愛張玉嬿「站起來了」　「當場驚慌失措」..體感飆破50度！

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

Lulu最高紀錄一天9個工作！　阿達爆出新戀情...她好奇問：是誰XD

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

孫惡整阿嬤騙「只能跳傘回台灣」 她一聽嚇瘋哽咽：我有幫你們念佛

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面