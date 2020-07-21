　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物開賣鼎王電子票券（圖／東森購物提供）

▲東森購物首度攜手鼎王麻辣鍋，將於7/21晚間22:45在電視購物47台獨家開賣鼎王麻辣鍋票券組。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣人愛吃鍋不分季節，即使夏天熱到讓人受不了，火鍋店生意仍相當好。東森購物美食圖鑑再擴張，首度攜手鼎王餐飲集團旗下火鍋品牌「鼎王麻辣鍋」，今（7/21）晚間22:45將於電視購物47台與東森購物網獨家開賣鼎王麻辣鍋票券組，共推出雙人套餐、4人套餐與外帶4人套餐等3款票券組合，東森價1,620元起。

隨著疫情解封，民眾開始相約出遊聚餐，東森購物體貼全體會員，開賣鼎王麻辣鍋3款電子票券組合，套餐內容包含8～11道餐點，消費者可選擇經典濃郁的麻辣鍋，亦可挑選清新酸爽口的酸菜白肉鍋，搭配肉質鮮美的牛豚雙拼，每一口都是大大享受。鼎王麻辣鍋雙人套餐東森價1,620元、4人套餐東森價2,948元、外帶4人套餐東森價1,823元，平假日皆可使用，最便宜每人僅需456元起，更加贈市值680元的伊比利豬乙盤。

東森購物開賣鼎王電子票券（圖／東森購物提供）

▲東森購物開賣鼎王麻辣鍋3款電子票券組合。

2020上半年因應民眾消費模式改變，東森購物助實體店家業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，共同拚振興。東森購物主攻產品差異化策略，攜手晶華酒店、頂鮮101、阿一鮑魚、長榮空廚、添好運、了凡油雞飯‧麵等品牌異業合作，啟動頂級美食數位轉型，提供會員更多好產品。

東森購物表示，今再次拓張東森購物美食版圖，聯手鼎王餐飲集團旗下火鍋品牌「鼎王麻辣鍋」票券組合，讓消費者不管在家安心用餐或與三五朋友進店歡聚，都能有更便利、更多元的選擇，未來也將與國內外知名品牌合作，持續提供優質產品給消費者。

此外，東森購物網響應政府力拼振興，即日起至8/10購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元登記抽888枚東森幣，綁定適合振興三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，可再回饋3,000元，第二波最高可享回饋9,888元。至7月底止，於東森購物全通路消費任1筆訂單，可加購限量「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡，張張有獎、樣樣超值，總計市值高達1,650萬元、超過10,000個獎項等著帶回家。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣赴曼谷班機又傳有9人發燒！指揮中心回應了
夫妻為三倍券翻臉！他要買微波爐竟載3歲女兒離家失蹤
威力彩連槓46次飆25億！「偏財運最旺」4星座曝光
驚悚影片曝！台中小客車左轉猛撞騎士噴飛3m　碎片炸裂連8撞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備、去健身房就靠這張

頂好、JASONS獨家代理！「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」網友最想試

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備、去健身房就靠這張

頂好、JASONS獨家代理！「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」網友最想試

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

王文洋子控密友多次盜用臉書…學長稱「為他爭取自由」嘆：了解人性黑暗

「願意跟你發生關係！」　神秘「蓓蓓」誘惑男大生進超商⋯真相崩潰

緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

值勤14小時累倒！　汪撒嬌狂盧「只要爸帶散步」...他邊碎念邊拿牽繩

蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

裘德入圍金曲歌王「神祕個資曝光」！　國中唱歌竟被嫌難聽

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

暑假出遊注意！高美溼地假日交通管制禁行汽機車　高鐵搭公車可直達八仙山

雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　買不到半年估修50萬！車主身分曝

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

消費熱門新聞

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

貝克漢長子宣布訂婚

砸32億買下頂好！家樂福總座說話了

三倍券到手　快把青春露帶回家

最好吃的不是魚肚！虱目魚「菲力」又Q又軟嫩

Gap夏季4折起線上商城同步開跑　

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

量販超市「三倍券優惠」一次看

知名企業奇妙檢定「做蛋包飯」

獨家代理「松露洋芋片」網友討論最高

電商第二波振興　買旅遊最高回饋近萬元

超粉嫩又柔軟的「療癒洗衣店」　成為新夏最夯打卡點！

更多熱門

相關新聞

陳其邁、盧秀燕、黃偉哲...藍綠攜手挺農民

陳其邁、盧秀燕、黃偉哲...藍綠攜手挺農民

最近微風南京百貨外牆出現超大看板，前行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁與花蓮縣長徐榛蔚，6位首長印在看板上吸引路人目光，這幅醒目廣告原來是東森購物上半年度投身公益助小農的卓越成績表現，展示出不分藍綠、跨黨派合作為農民發聲的成果。

潮人必收！OUTDOOR史努比聯名後背包

潮人必收！OUTDOOR史努比聯名後背包

台中購物節聯手東森購物　加碼限時回饋

台中購物節聯手東森購物　加碼限時回饋

盧秀燕：超前部署台中購物節成績亮眼

盧秀燕：超前部署台中購物節成績亮眼

小臉祕密武器拍照再也不用開美肌

小臉祕密武器拍照再也不用開美肌

關鍵字：

東森購物鼎王電子票券電視購物

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面