東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

▲東森購物首度攜手鼎王麻辣鍋，將於7/21晚間22:45在電視購物47台獨家開賣鼎王麻辣鍋票券組。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣人愛吃鍋不分季節，即使夏天熱到讓人受不了，火鍋店生意仍相當好。東森購物美食圖鑑再擴張，首度攜手鼎王餐飲集團旗下火鍋品牌「鼎王麻辣鍋」，今（7/21）晚間22:45將於電視購物47台與東森購物網獨家開賣鼎王麻辣鍋票券組，共推出雙人套餐、4人套餐與外帶4人套餐等3款票券組合，東森價1,620元起。

隨著疫情解封，民眾開始相約出遊聚餐，東森購物體貼全體會員，開賣鼎王麻辣鍋3款電子票券組合，套餐內容包含8～11道餐點，消費者可選擇經典濃郁的麻辣鍋，亦可挑選清新酸爽口的酸菜白肉鍋，搭配肉質鮮美的牛豚雙拼，每一口都是大大享受。鼎王麻辣鍋雙人套餐東森價1,620元、4人套餐東森價2,948元、外帶4人套餐東森價1,823元，平假日皆可使用，最便宜每人僅需456元起，更加贈市值680元的伊比利豬乙盤。

▲東森購物開賣鼎王麻辣鍋3款電子票券組合。

2020上半年因應民眾消費模式改變，東森購物助實體店家業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，共同拚振興。東森購物主攻產品差異化策略，攜手晶華酒店、頂鮮101、阿一鮑魚、長榮空廚、添好運、了凡油雞飯‧麵等品牌異業合作，啟動頂級美食數位轉型，提供會員更多好產品。

東森購物表示，今再次拓張東森購物美食版圖，聯手鼎王餐飲集團旗下火鍋品牌「鼎王麻辣鍋」票券組合，讓消費者不管在家安心用餐或與三五朋友進店歡聚，都能有更便利、更多元的選擇，未來也將與國內外知名品牌合作，持續提供優質產品給消費者。

此外，東森購物網響應政府力拼振興，即日起至8/10購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元登記抽888枚東森幣，綁定適合振興三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，可再回饋3,000元，第二波最高可享回饋9,888元。至7月底止，於東森購物全通路消費任1筆訂單，可加購限量「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡，張張有獎、樣樣超值，總計市值高達1,650萬元、超過10,000個獎項等著帶回家。