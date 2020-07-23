不會選擇美國駐武漢總領館　胡錫進透露「中國會出其不意」：方法挺多的！

▲中國駐休士頓總領事館被要求3天內關閉。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，《路透社》22日報導稱「中國正在考慮關閉美國駐武漢總領館」，消息似乎有引導中方這樣做之嫌。他指出，中國更可能拿美國駐武漢之外的其他領館開刀，讓美國「感到痛」，「就外交部的表態來看，中國一定是要報復，這會讓美國的各駐中國領館都踏實不了。」

胡錫進稱，如果中方決定就美方突然關閉中國駐休士頓總領館以牙還牙，也關閉美國一個在中國的總領館，那麼應該不會選擇它的武漢領館，因為那樣「太便宜美方」。

他怒斥，華盛頓是突然通知要中國關閉駐休士頓總領館的，只給予72小時的撤離時間，極其無禮，讓中方的撤離工作很麻煩，而美方在武漢總領館已經準備好，迎接中方的關閉令對它來說要輕鬆得多，美方的痛感也會與中國外交人員離開休士頓不太一樣。

胡錫進認為，中方一旦要做這種報復，極有可能跳出美方的「預設戰場」，在一個讓美方感到更痛的地方下手，出其不意。他又提到，中國在美國加上休士頓的一共有5個總領館，美國在中國加上香港的則有6個，而且它在香港的總領館至少有一千幾百人，「明擺著就是個情報中心，中國反制的方法實際上挺多的，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。」





▲中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，就外交部的表態來看，中國一定是要報復，這會讓美國的各駐中國領館都踏實不了，「就這麼讓他們緊張著吧，讓他們各家領館都做一個緊急計劃，都把文件打好包，準備燒掉，最後中國從他們當中抓一個出來。想想看，在中國的報復實錘沒落下來之前，所有美國駐華領館都會把心提到嗓子眼裡。」

最後，他點出關鍵，這次美國關閉中國駐休士頓總領館的消息是中方最先發出來的，這打破了以往這類「負面消息」中方基本不先說，都是美方先捅出來的情況，這也是華盛頓沒想到的，「美方的表態很像是倉促草擬的，哪裡有對世界輿論的說服力？我認為是中方的反應令美方措手不及，後者在世人面前露了怯，它這一次連裝也裝不出正義來，它相當於被世界公眾抓了破壞《維也納外交公約》的現行，中方接下來無論怎麼做，在道義上都是理直氣壯的。」

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