14縣市橙黃高溫！台北飆極端38℃　午後瞬降大雷雨

▲台北市可能出現38度高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

太平洋高壓持續影響，全台高溫炎熱，氣象局針對14縣市發佈高溫警示。氣象專家吳德榮也解釋，為何在太平洋高壓籠罩下仍會發生「午後大雷雨」的原因。

今(23)日太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，清晨至上午東南部地區有些零星雨，午後中南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，各地高溫普遍在33-36度，尤其台北市有機會出現38度左右的高溫，西半部、東北部較內陸平地及花東縱谷也有機會出現36度以上的高溫。氣象局針對台北市為發佈橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新竹縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、台東縣、金門縣，彰化縣、南投縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲全台14縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」發文指出，雖然中層有「太平洋高壓」籠罩，但其沉降氣流，並不足以抑制低層高壓西緣的「不穩定」大氣，故午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意「大雷雨」伴隨之「雷擊、強風、瞬間強降雨」。

最新模式模擬顯示，明(24)日至下週日(26日)鋒面南移至東海南部，台灣低層風向轉為西南風，中層「太平洋高壓」略減弱，天氣持續「晴朗酷熱」；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部的局部降雨，將逐日增多；午後對流發展，影響範圍及強度，亦有逐日增加的趨勢；局部地區有「大雷雨」發生的機率，應持續注意。

最新模式模擬顯示，下週一至週三(27至29日)大氣低層轉為偏南風，帶來較多的水氣，天氣更趨「不穩定」，雖然中層「太平洋高壓」略增強；氣溫因雲多而微降、仍偏熱；清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有「大雷雨」發生的機率，應注意。