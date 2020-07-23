　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

14縣市橙黃高溫！台北飆極端38℃　午後瞬降大雷雨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市可能出現38度高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

太平洋高壓持續影響，全台高溫炎熱，氣象局針對14縣市發佈高溫警示。氣象專家吳德榮也解釋，為何在太平洋高壓籠罩下仍會發生「午後大雷雨」的原因。

今(23)日太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，清晨至上午東南部地區有些零星雨，午後中南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，各地高溫普遍在33-36度，尤其台北市有機會出現38度左右的高溫，西半部、東北部較內陸平地及花東縱谷也有機會出現36度以上的高溫。氣象局針對台北市為發佈橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新竹縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、台東縣、金門縣，彰化縣、南投縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲▼0723高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲全台14縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」發文指出，雖然中層有「太平洋高壓」籠罩，但其沉降氣流，並不足以抑制低層高壓西緣的「不穩定」大氣，故午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意「大雷雨」伴隨之「雷擊、強風、瞬間強降雨」。

最新模式模擬顯示，明(24)日至下週日(26日)鋒面南移至東海南部，台灣低層風向轉為西南風，中層「太平洋高壓」略減弱，天氣持續「晴朗酷熱」；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部的局部降雨，將逐日增多；午後對流發展，影響範圍及強度，亦有逐日增加的趨勢；局部地區有「大雷雨」發生的機率，應持續注意。

最新模式模擬顯示，下週一至週三(27至29日)大氣低層轉為偏南風，帶來較多的水氣，天氣更趨「不穩定」，雖然中層「太平洋高壓」略增強；氣溫因雲多而微降、仍偏熱；清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有「大雷雨」發生的機率，應注意。

ET快訊
玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三　她爆名人淫亂秘辛
一張表曝李眉蓁論文37處抄襲法　抓包第一句就怪怪的
南鐵東移警民對峙！清晨強拆拒遷戶百人死守　90歲老母落淚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三倍券塑膠套可救猛禽！急募200片7小時達標「尾巴收到滿滿愛心」

做好心理準備再看！12星座男「不說愛妳」原因曝光　雙魚真的淡了

威力彩直飆25億！獨得頭獎「節稅上億」3步驟　快點先收藏

一年中2次！「最會開億元大獎投注站」就在北部　25億威力彩就來這裡買

14縣市橙黃高溫！台北飆極端38℃　午後瞬降大雷雨

最常中頭獎3星座！威力彩找他合資拼25億　獅子財運爆棚才第2

最衰特斯拉！婦人「笑刮200萬車門」離開　車主開哨兵模式：才買半年

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」　小劉醫師：當我們吃飽太閒

快訊／高雄凌晨1：08發生規模3.4極淺層地震　最大震度4級

李眉蓁論文96%疑抄的！中山將檢討教授　大四生怒連署：毫無悔意+取消學位

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

千隻海豚「連線1km」絕美躍水 宜蘭祕境牛奶海域驚現壯觀奇景

三倍券塑膠套可救猛禽！急募200片7小時達標「尾巴收到滿滿愛心」

做好心理準備再看！12星座男「不說愛妳」原因曝光　雙魚真的淡了

威力彩直飆25億！獨得頭獎「節稅上億」3步驟　快點先收藏

一年中2次！「最會開億元大獎投注站」就在北部　25億威力彩就來這裡買

14縣市橙黃高溫！台北飆極端38℃　午後瞬降大雷雨

最常中頭獎3星座！威力彩找他合資拼25億　獅子財運爆棚才第2

最衰特斯拉！婦人「笑刮200萬車門」離開　車主開哨兵模式：才買半年

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」　小劉醫師：當我們吃飽太閒

快訊／高雄凌晨1：08發生規模3.4極淺層地震　最大震度4級

李眉蓁論文96%疑抄的！中山將檢討教授　大四生怒連署：毫無悔意+取消學位

希臘森林大火直逼「軍營火藥庫」　強風加速狂燃沿海村莊急撤

涉「低買高賣醫療顯示器」掏空公司700多萬元　「鈺緯科技」負責人獲200萬元交保

三倍券塑膠套可救猛禽！急募200片7小時達標「尾巴收到滿滿愛心」

壯漢苦練「軟萌蘿莉音」：老公在嗎~　直播騙「抖內」半年爽賺210萬

公寓惡火2童困4樓　掛牆左右搖晃後拋下！驚險30秒全都錄

38歲宋智孝美貌無敵！保養最怕麻煩，卸妝偏好「這一款」

清純女星喝茫狠踹工作人員！　「阮經天緋聞新歡」差16歲叔姪戀關係曝光

症狀像心肌梗塞！　6個問題檢視你是否情緒過勞

文家倩／二審法官告訴你　為何美國「陪審制」不能移植台灣？

東森電視老闆張高祥　味全三重廠土地變更後...130億變500億

沒談過戀愛！媽幫找「娃娃女友」 痴漢玄鳳鸚瞇眼狂親：最愛妳～

生活熱門新聞

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

威力彩飆25億！「3生肖」財運旺爆

李眉蓁論文疑抄！中山將檢討教授疏忽

高雄規模3.4地震　最大震度4級

睡覺冷氣開舒眠反熱醒　專家揭原因

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

黑絲網美街訪幾歲破處　宅男求：踩我

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

最衰特斯拉！婦人笑刮車門離開　車主崩潰：才買半年

心疼媽全盲！半盲國中生幫賣水果維持生計

榮譽榜詭異照曝光　1.2萬網友毛炸

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

更多熱門

相關新聞

高雄規模3.4地震　最大震度4級

高雄規模3.4地震　最大震度4級

中央氣象局最新資訊，23日1時8分發生芮氏規模3.4地震，地震深度4.0公里，震央位於高雄市政府東北方80.6公里（位於高雄市桃源區），最大震度高雄市4級。

大雷雨狂炸！高雄、屏東發災防告警

大雷雨狂炸！高雄、屏東發災防告警

玉山「雷雨胞伴彗星」震撼照片曝

玉山「雷雨胞伴彗星」震撼照片曝

一張圖看懂今年夏天怎麼了

一張圖看懂今年夏天怎麼了

大暑到今起一周防午後大雷雨　擾動成颱？彭啟明說話了

大暑到今起一周防午後大雷雨　擾動成颱？彭啟明說話了

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

陳小春被狂罵半年不忍了！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

即／振興醫院深夜火警！緊急疏散65人

她沒接電話訂單取消不退費　熊貓外送員慘挨告

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面