三倍券也拿來賭！洗車場夜傳「推筒子」聲　27人發財夢碎

▲警方破獲職業賭場，查獲到2萬8000元的三倍券被作為賭資。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區警方22日深夜破獲一間職業賭場，除在現場查扣到63萬元賭資及抽頭金10萬元外，還查扣到總價2萬8千元的三倍券。全案依社維法將賭客送辦，同時依據賭博罪嫌進行偵辦。

據了解，周姓男子（57歲）長期在三重、蘆洲地區經營推筒子賭場，22日才轉移據點到仁美街一間洗車場，利用line招攬熟客，在17歲的沈姓少年把風下才能進入，行事低調謹慎。

警方接獲情資，經多日埋伏跟蹤後，掌握賭場確切位置，在22日深夜11時50分會同轄區慈福派出所進行攻堅，一舉逮捕周男、沈少及負責清注的毛男（58歲）等賭場工作人員，同時控制陳姓男子（54歲）等24名賭客的行動。

▲警方控制賭客行動，同時將賭場負責人帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在賭場清查後，一共查扣到10萬2700元的抽頭金與63萬2600元的賭資，還在賭客身上找到總價2萬8000元的三倍券。賭客向警供稱，拿到三倍券後不知要如何花用，聽到賭場收受三倍券就拿來了，沒想到才剛開賭就被抓。

警方依照賭博罪將周男等3人移送法辦，同時依社會秩序維護法對24名賭客開出罰單，並沒入所有賭資。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「看屁喔！」屁孩板橋KTV慶生被激…一秒混戰狂K 警力全到噴辣椒水GG了

北市90歲翁凌晨過馬路！19歲男騎「小阿魯」撞上 人貼車頭拖5公尺亡