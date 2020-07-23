不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」：恐延至8月中下旬　3大時間點曝

▲今年恐創下史上首次西太平洋7月沒有颱風生成的歷史紀錄。（圖／中央氣象局）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年7月至今仍未有颱風生成，對此，天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示「不妙！」，稱經模式預測，有利颱風生成爆發期都大Delay（延遲），7月底至8月初有一個機會，這個很快就可以驗證，「如果真的7月零颱風，就是1951年以來的頭一遭。」網友紛紛表示擔憂，「沒颱風就沒雨水，旱災就更影響民生。」

「不妙 颱風生成大DL（延遲）」，賈新興在臉書PO文，稱歐洲的模式預測7月底至8月初有一個機會，再來就要等到8月23日之後，美國的預測則顯示大致落在8月16日後，兩個模式的預測雖略有不同，但共同特徵就是有利颱風生成爆發期都大延遲，另外經初步研判，位在南海及靠近菲律賓東方外海的機率高。

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▲一般7月應該要有3.6個颱風生成。（圖／記者屠惠剛攝）

至於是否會到8月中下旬都沒颱風？賈新興表示，會持續觀察相關環境指標，歷史上曾經出現8月掛零，是在2014年西北太平洋沒有半個颱風生成，但記錄上會標明一個，它是由東太平洋一路西行，跑到西北太平洋的「金娜薇颱風」。

對於7月至今仍未有颱風生成的情況，氣象局20日表示，一般7月應該要有3.6個颱風生成，但未來一周看起來熱帶擾動發展起來的訊號不太強，因此生成的機率不是很大，而主因就在於今年太平洋高壓勢力強、緯度偏低，佔據了該生成的地方。

罕見的氣象引發網友們擔憂，「若沒有颱風帶來雨水是個大問題」、「不正常的天氣表現……才令人擔憂」、「颱風是個矛盾猜不透的東西」、「雖然私心想放假，但更希望帶來雨水卻無災」。