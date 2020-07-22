　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大暑到！今起一周防午後大雷雨　「目前很多擾動」成颱？彭啟明說話了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲吳德榮說，今、周四午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意大雷雨伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

「大暑」到，12縣市亮高溫燈號！氣象專家吳德榮提醒，今天（22日）起一周晴朗酷熱，午後注意大雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明說，目前西太平洋有很多擾動，但仍欠缺動力條件，如果7月沒颱風又破紀錄；大概8月初太平洋高壓動態就會出現滿大改變，颱風就有機會發展。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】38度以上

南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

新竹縣、新北市、台北市、嘉義市、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

彰化縣、台南市、花蓮縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今太平洋高壓稍微增強，天氣較21日穩定，風向吹東南風到偏南風，迎風面東南部清晨至上午有零星短暫陣雨；上午各地多雲到晴，午後中南部近山區、各地山區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

今是24節氣的「大暑」，林定宜說，各地依舊炎熱，高溫約33至36度，南投有38度發生機率；此外，今金門和馬祖有低雲或局部霧。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周四天氣和今類似，而高壓到周五都比較強，吹東南風到偏南風，天氣相對穩定；周六到下周二高壓減弱，吹偏西南風，午後雷雨範圍加大，除了山區外，西半部和東北部平地也可能有雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。他指出，目前沒發現明顯熱帶擾動發展。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四台灣在低層太平洋高壓西緣，盛行偏南風，中層太平洋高壓籠罩，天氣持續晴朗酷熱，各地最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；雖台灣附近中層有高壓籠罩，但其沉降氣流並不足以抑制低層高壓西緣的不穩定大氣，故午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意大雷雨伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮分析，周五至周日鋒面南下至東海南部，大氣低層轉為西南風，中層太平洋高壓略減弱，天氣持續晴朗酷熱；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部有局部降雨，午後對流發展大部分在山區，部分鄰近平地亦受影響，局部地區仍有大雷雨發生的機率，應持續注意。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼彭啟明說，目前西太平洋有很多擾動，但仍欠缺動力條件。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，下周一、下周二大氣低層轉為南風，中層太平洋高壓略增強，天氣炎熱；南風帶來水氣，清晨上午南部、東南部有局部降雨，午後對流發展，局部地區仍有大雷雨發生的機率。

彭啟明21日在「兩分鐘報天氣」提到，目前西太平洋有很多擾動，但這幾個擾動仍欠缺動力條件，因擾動就是水氣很熱發展起來，但現在沒一個風把它旋轉起來。

彭啟明表示，預計到7月底都是類似天氣，很像還沒有颱風蹤跡，如果7月沒颱風又破紀錄，「那這個壓力就大了一點」，但也不排除還是有一些擾動會發展，持續注意中；大概8月初高壓動態就會出現滿大改變，颱風就有機會發展。

ET快訊
周士淵爆「拍SWAG多P無碼片」登成人網站榜首　妻一眼認肉肚
馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！　凶狠對嗆過程全被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

800元「客庄旅遊券」登記懶人包！全台超過4千商家可用　27日抽籤

「藝FUN券」抽獎爆BUG：機率不均等　唐鳳親自留言回應

冷氣怎麼設定才省又涼？網友拋棄26度一面倒：睡前這溫度最棒

內政部App一天狂傳6則身分證掛失推播！還有役畢男收到「免役體位通知」

大暑到！今起一周防午後大雷雨　「目前很多擾動」成颱？彭啟明說話了

永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉

女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話

3家米其林一星餐廳提供酒譜　WAT推出瓶裝佐餐系列雞尾酒

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

正宮林咚咚告雪碧...開庭前通姦除罪化　和老公沒離婚又沒錢「考慮撤告」

不幸遇車禍！哥親舔臉頰求醒來　過世妹妹下秒闔眼...媽：好心疼

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

800元「客庄旅遊券」登記懶人包！全台超過4千商家可用　27日抽籤

「藝FUN券」抽獎爆BUG：機率不均等　唐鳳親自留言回應

冷氣怎麼設定才省又涼？網友拋棄26度一面倒：睡前這溫度最棒

內政部App一天狂傳6則身分證掛失推播！還有役畢男收到「免役體位通知」

大暑到！今起一周防午後大雷雨　「目前很多擾動」成颱？彭啟明說話了

永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉

女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話

3家米其林一星餐廳提供酒譜　WAT推出瓶裝佐餐系列雞尾酒

科技大廠主管「已婚劈5女」　獵艷手法曝光！2招成功處理

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

拿裕隆老闆聚餐當幌子…周士淵偷回高雄極樂被抓包！　前妻列5罪狀「公開各式對話紀錄」

歐盟史上最火爆峰會！馬克宏捶桌、梅克爾掉頭走人　60.5兆紓困案終於拍板

周士淵「夏令營成獵豔場」睡球迷媽媽、閨密　受害者還有男性

馬國畢結婚前一晚「車內自殺」！　新婚妻懷孕3月仍嫁他…結婚3年欠債5000萬離婚

健康好「硼」友！　有了「硼」　你吃的維他命D更有效

陳述恩／你知道蔡蘇政府正在用三倍券侵犯你的人權嗎？

800元「客庄旅遊券」登記懶人包！全台超過4千商家可用　27日抽籤

放棄護理師之路！女荷官美翻天 賭客被抓怨警：我還沒看夠耶...

生活熱門新聞

7男女保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

嘴巴破洞怎治療？　網曝關鍵：隔天就好了

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

「爭鮮」100元怎麼吃？　饕客曝：吃到飽

威力彩上看25億　網爆最好自選：寧願隨便塗

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

即／藝FUN券中獎無法驗證　文化部道歉了

獨／高雄女羞看「三角森林」　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

鍋貼店路邊洗鍋碗！四海遊龍火速道歉

別白費力氣了！盤點「普妹撩不動」的星座男Top3

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

高雄男嗜「菸酒檳」30年不離口！臉上長出巨大「巧克力菠蘿麵包」

藝FUN券「一家3口衰沒中」　他買刮刮爽歪

更多熱門

相關新聞

雷雨彈爆發！南高屏6縣市大雨特報

雷雨彈爆發！南高屏6縣市大雨特報

午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今（２１）日南部、南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。

今起3天防「午後強風大雷雨」　17縣市亮高溫燈號

今起3天防「午後強風大雷雨」　17縣市亮高溫燈號

19縣市豪、大雨特報！新店一級淹水警戒

19縣市豪、大雨特報！新店一級淹水警戒

午後雨彈爆發！19縣市大雨特報

午後雨彈爆發！19縣市大雨特報

氣象局曝7月颱機率：確實不太正常

氣象局曝7月颱機率：確實不太正常

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲彭啟明林定宜吳德榮颱風

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

陳小春被狂罵半年不忍了！

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面