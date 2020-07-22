大暑到！今起一周防午後大雷雨　「目前很多擾動」成颱？彭啟明說話了

▲吳德榮說，今、周四午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意大雷雨伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

「大暑」到，12縣市亮高溫燈號！氣象專家吳德榮提醒，今天（22日）起一周晴朗酷熱，午後注意大雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明說，目前西太平洋有很多擾動，但仍欠缺動力條件，如果7月沒颱風又破紀錄；大概8月初太平洋高壓動態就會出現滿大改變，颱風就有機會發展。

高溫區域：

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【橙色燈號】38度以上

南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

新竹縣、新北市、台北市、嘉義市、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上



彰化縣、台南市、花蓮縣。

▼氣象局對12縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今太平洋高壓稍微增強，天氣較21日穩定，風向吹東南風到偏南風，迎風面東南部清晨至上午有零星短暫陣雨；上午各地多雲到晴，午後中南部近山區、各地山區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。

今是24節氣的「大暑」，林定宜說，各地依舊炎熱，高溫約33至36度，南投有38度發生機率；此外，今金門和馬祖有低雲或局部霧。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周四天氣和今類似，而高壓到周五都比較強，吹東南風到偏南風，天氣相對穩定；周六到下周二高壓減弱，吹偏西南風，午後雷雨範圍加大，除了山區外，西半部和東北部平地也可能有雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率。他指出，目前沒發現明顯熱帶擾動發展。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四台灣在低層太平洋高壓西緣，盛行偏南風，中層太平洋高壓籠罩，天氣持續晴朗酷熱，各地最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；雖台灣附近中層有高壓籠罩，但其沉降氣流並不足以抑制低層高壓西緣的不穩定大氣，故午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意大雷雨伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

吳德榮分析，周五至周日鋒面南下至東海南部，大氣低層轉為西南風，中層太平洋高壓略減弱，天氣持續晴朗酷熱；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部有局部降雨，午後對流發展大部分在山區，部分鄰近平地亦受影響，局部地區仍有大雷雨發生的機率，應持續注意。

▲▼彭啟明說，目前西太平洋有很多擾動，但仍欠缺動力條件。（圖／氣象局）

吳德榮說，下周一、下周二大氣低層轉為南風，中層太平洋高壓略增強，天氣炎熱；南風帶來水氣，清晨上午南部、東南部有局部降雨，午後對流發展，局部地區仍有大雷雨發生的機率。

彭啟明21日在「兩分鐘報天氣」提到，目前西太平洋有很多擾動，但這幾個擾動仍欠缺動力條件，因擾動就是水氣很熱發展起來，但現在沒一個風把它旋轉起來。

彭啟明表示，預計到7月底都是類似天氣，很像還沒有颱風蹤跡，如果7月沒颱風又破紀錄，「那這個壓力就大了一點」，但也不排除還是有一些擾動會發展，持續注意中；大概8月初高壓動態就會出現滿大改變，颱風就有機會發展。