7月颱風掛蛋、還熱到高溫頻破紀錄　一張圖看懂今年夏天怎麼了

▲今年太平洋高壓勢力異常偏強，導致高溫頻破紀錄、7月至今無颱風。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年6-7月太平洋高壓「異常」的強勢，勢力範圍已經完全壟罩到台灣、華南甚至南海一帶，西南季風難以吹送到台灣附近，台灣的梅雨季早在6月初就已結束，開始天天都是高溫酷熱的日子。此外，高壓霸佔低緯度海面，也讓熱帶擾動難以發展，7月到目前為止的颱風生成數量持續掛0，越來越有機會「達成」7月無颱風的紀錄。

天氣風險公司製作一張圖解釋為何今年高溫破紀錄、颱風不生成、季風來不了的原因。事實上，在正常情況下，平洋高壓「平均」的勢力範圍大概在中緯度的洋面，低緯度讓出空間讓颱風可以發展，西南季風進入南海，梅雨鋒面則依照時節南北擺盪。

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▲一張圖看今年夏天怎麼了。（圖／天氣風險）

不過，今年太平洋高壓則是異常強大，勢力範圍已經完全壟罩到台灣、華南甚至南海一帶，西南季風難以吹送到台灣附近，也讓鋒面滯留在長江、日本一帶，造成當地暴雨不斷。

另外，由於高壓持續霸佔低緯度海面，也讓熱帶擾動缺乏發展空間，7月到目前為止的颱風生成數量持續掛0，有機會達成7月無颱風的紀錄。

▲太平洋高壓勢力強盛，讓台灣高溫頻破紀錄，至8月上旬也暫無減弱訊號。（圖／記者屠惠剛攝）

究竟太平洋高壓要強勢到什麼時候？天氣風險說，短期內高壓的強度會時強時弱，例如這周五後會稍退縮、各地午後雷陣雨增多；但中長期的預報趨勢，至8月上旬，高壓暫時沒有減弱的訊號。

但為何今年的高壓如此異常？詳細的原因要待氣象學界後續研究。天氣風險初步分析幾種看法，印度洋海溫偏高，尤其是西印度洋一帶的上升對流雲系很旺盛，讓東印度洋、靠近中南半島和菲律賓一帶出現下沉氣流，增強高壓勢力。

另也有研究指出，聖嬰年的隔年，菲律賓至南海一帶的高壓勢力都會比較強，讓高壓容易往低緯度伸展。

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