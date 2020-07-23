藝術家Brad Kunkle以金箔入畫　女體與自然交融的沉鬱唯美

具象繪畫（Figurative Painting） 藝術家Brad Kunkle 出生於1978年美國賓州，現居紐約布魯克林從事藝術創作。其作品雜糅了概念藝術及精湛熟練的技巧，主題則經常將唯美女體和自然地景融合。Kunkle 畫裡則蘊藏一種神祕意境，猶如訴說著錯綜複雜的故事，前述這種氛圍，實則受到他陰鬱光線處理以及近乎單色調的繪畫技法所滃染。不僅如此，人物情緒亦同等曖昧難解――奉獻、迷惘、蛻變、頹唐、墮落、耽溺、喜悅或悒怏不樂，有時候，似乎還存在一種儀式性。

正因多層次與潛意識的特質，其繪畫多半被闡述成一種融合現實主義、神話、聖經以及深度心理的風格。事實上Kunkle 早年專事油畫創作，韶光荏苒，其繪風逐漸受到了古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）影響，他開始揣想在畫作中增加金箔、銀箔的可能性。當他嘗試挹注金屬光澤作畫，不僅筆觸間流露熠熠鑠鑠的微光，畫面更會伴隨光線而變化躍動。

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和奧地利繪畫巨擘克林姆般，Kunkle 主題也常見女性肖像、地景和裸體畫，唯其筆下的女性往往不僅是融入自然，卻彷彿希臘神話裡的大地女神蓋婭，本身就隸屬大地，與自然一體。舉例而言，Kunkle 的2011年繪作《天堂鳥》（Bird of Paradise），就是以女性形象為主軸，只是主角下半身反倒像孔雀羽毛――多孔紋理散開在其身後，不似人體；至於不少作品中，則出現如蝴蝶、鳥雀和樹葉盤踅簇集，同時纏繞著他筆下如神靈脫俗的女性，在這些動植物匯聚成的動態漩渦下，她們的軀體儼如經歷著蛻變，好似將幻化成細緻的自然界事物。

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