穿越時空之東京遺物：Daniel Arsham摹繪「考古版」寶可夢

美國高人氣當代藝術家丹尼爾・阿爾軒(Daniel Arsham)個展「穿越時空之東京遺物」(Relics of Kanto Through Time),於2020年6月9日至7月4日期間在東京藝廊Nanzuka呈現,展覽可親炙這位藝術家最新考古系列作品。事實上,此展是寶可夢公司攜手優衣庫推出 Daniel Arsham x Pokémon 系列T-shirt後,與Arsham的合作計畫之一。

Arsham生於1980年美國俄亥俄州,畢業於紐約傳奇藝術學院柯柏聯盟學院(The Cooper Union for the Advancement of Science and Art),近年以紐約為據點生活和工作。此回展覽概念由《虛擬考古》(Fictional Archaeology)延續而來,並囊括了雕塑、繪畫、裝置以及表演等多種媒材。Arsham的作品廣泛見於各大美術館和全球國際展,包括紐約現代藝術博物館PS1分館(MoMA PS1)、邁阿密當代藝術博物館(Museum of Contemporary Art)以及希臘雅典雙年展(The Athens Bienniale)等。

Arsham持續不輟地嘗試新材料,以探索非真實裝置的各種可能性,這種創作驅力源於他對建築以及地球科學環境的興趣,事實上,Arsham亦是建築計畫單位Snarkitecture的協辦者之一。舉凡環境裡侵蝕的壁面、無路可走的樓梯以及自然凌駕於人工構造的地景,Arsham謹慎掀開那些似乎使人困惑和攪亂想望的時空,接著在他作品的脈絡中闡述這種經驗。

Arsham的雕塑作品由黃鐵礦、亞硒酸鹽、火山灰、玻璃和黑曜石等材料製成,並從一種考古學觀點來捕捉未來性,邀請觀者進入一趟時空旅程。透過凝覷那些經歲月摧枯拉朽的建築物、玩具相機以及車輛等,觀者能揣想周邊熟悉物件在一百萬年後,緩緩崩解並與地質作用成化石文物的可能性;另個敘事軸線則是Arsham的作品激發人們思考自身存在。儘管情況不大可能,但當我們將目光投射於石化人類形象,則不禁沉思相對於整個地球和宇宙,人生之短如蜉蝣朝生暮死,並再次幡然醒悟人類未來的確並非永恆。

這次展覽中,Arsham將多款寶可夢角色轉譯到他的藝術創作,像是曝露體內化石晶體的皮卡丘雕塑,而作為觀看者,皮卡丘是大眾文化裡的一部分,人類在生活的三維世界,藉由二維的電玩遊戲與動畫熟悉皮卡丘。然而,這些作品也韜藏了時間概念在內的四維脈絡,吾人被虛擬考古的形體召喚,去想像身軀成了遺駭後的石化時間。

圖文來源/Arrested Motion、Nanzuka

