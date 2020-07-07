穿越時空之東京遺物：Daniel Arsham摹繪「考古版」寶可夢

美國高人氣當代藝術家丹尼爾・阿爾軒（Daniel Arsham）個展「穿越時空之東京遺物」（Relics of Kanto Through Time），於2020年6月9日至7月4日期間在東京藝廊Nanzuka呈現，展覽可親炙這位藝術家最新考古系列作品。事實上，此展是寶可夢公司攜手優衣庫推出 Daniel Arsham x Pokémon 系列T-shirt後，與Arsham的合作計畫之一。

Arsham生於1980年美國俄亥俄州，畢業於紐約傳奇藝術學院柯柏聯盟學院（The Cooper Union for the Advancement of Science and Art），近年以紐約為據點生活和工作。此回展覽概念由《虛擬考古》（Fictional Archaeology）延續而來，並囊括了雕塑、繪畫、裝置以及表演等多種媒材。Arsham的作品廣泛見於各大美術館和全球國際展，包括紐約現代藝術博物館PS1分館（MoMA PS1）、邁阿密當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art）以及希臘雅典雙年展（The Athens Bienniale）等。

Arsham持續不輟地嘗試新材料，以探索非真實裝置的各種可能性，這種創作驅力源於他對建築以及地球科學環境的興趣，事實上，Arsham亦是建築計畫單位Snarkitecture的協辦者之一。舉凡環境裡侵蝕的壁面、無路可走的樓梯以及自然凌駕於人工構造的地景，Arsham謹慎掀開那些似乎使人困惑和攪亂想望的時空，接著在他作品的脈絡中闡述這種經驗。

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Arsham的雕塑作品由黃鐵礦、亞硒酸鹽、火山灰、玻璃和黑曜石等材料製成，並從一種考古學觀點來捕捉未來性，邀請觀者進入一趟時空旅程。透過凝覷那些經歲月摧枯拉朽的建築物、玩具相機以及車輛等，觀者能揣想周邊熟悉物件在一百萬年後，緩緩崩解並與地質作用成化石文物的可能性；另個敘事軸線則是Arsham的作品激發人們思考自身存在。儘管情況不大可能，但當我們將目光投射於石化人類形象，則不禁沉思相對於整個地球和宇宙，人生之短如蜉蝣朝生暮死，並再次幡然醒悟人類未來的確並非永恆。

這次展覽中，Arsham將多款寶可夢角色轉譯到他的藝術創作，像是曝露體內化石晶體的皮卡丘雕塑，而作為觀看者，皮卡丘是大眾文化裡的一部分，人類在生活的三維世界，藉由二維的電玩遊戲與動畫熟悉皮卡丘。然而，這些作品也韜藏了時間概念在內的四維脈絡，吾人被虛擬考古的形體召喚，去想像身軀成了遺駭後的石化時間。

圖文來源／Arrested Motion、Nanzuka

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