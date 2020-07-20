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酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

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▲▼酒心智庫,單桶,原酒,威士忌,酒標,藝術,陳俐維,Spirits & Wisdom,S&W。（圖／品牌提供）

▲酒心智庫近日推出「S&W Gallery台灣藝術家聯名系列威士忌單桶原酒」系列。（圖／品牌提供）

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消費中心／綜合報導

台灣人愛喝威士忌，台灣威士忌市場遂成為兵家必爭之地。推廣威士忌不遺餘力的台灣威士忌品飲教育機構酒心智庫（Spirits & Wisdom），近年積極打造客製化的品酒場合與課程，希望帶領每位威士忌愛好者，在精緻美食、燈光氛圍、環境擺設與威士忌的相互輝映下，將品嚐體驗無限放大。近日團隊更推出「S&W Gallery台灣藝術家聯名系列威士忌單桶原酒」系列，日前以編號#001的Gallery 001打頭陣，並邀請台灣藝術家陳俐維設計酒標，極具品味與收藏價值。

酒心智庫共同創辦人余璨宏Howard擁有多年威士忌講師經驗，在帶領、設計一次次課程的過程中，他體悟到，人們在品酒時，應該跳脫對威士忌好壞的判斷，在「風味、設計與台灣」概念結合下，讓威士忌發揮更大價值，讓酒饕看見威士忌與台灣這塊土地的關係。酒心智庫團隊耗費近2年時間往返蘇格蘭與台灣的酒廠，品嚐100多種單桶原酒，並以專業度、易飲度、多元性等條件原則選桶，終於重磅推出自有品牌Spirits & Wisdom（S&W） ，以專業的選桶帶給威士忌愛好者完美的品飲體驗。

日前在新酒發表會上，主講人Howard也分享他對於一支好的威士忌需具備的「五大範疇」，分別為「大地、蛻變、流動、幻想、時間」，「大地」代表一支好的威士忌須具備的基本元素，「蛻變」代表威士忌被環境塑造的變化，「流動」意指影響威士忌最重要的水， 「幻想」則代表目前威士忌世界突破框架、迸出多元風味的可能，「時間」顧名思義就是影響威士忌在橡木桶熟成的因素。全新Spirits & Wisdom（S&W）即為這五大範疇找來多位藝術家設計酒標，Howard表示：「我們希望用酒標來說出台灣的故事，將威士忌風味結合酒標藝術設計的同時，也期待結合台灣土地的一切。」

▲▼酒心智庫,單桶,原酒,威士忌,酒標,藝術,陳俐維,Spirits & Wisdom,S&W。（圖／品牌提供）

▲酒心智庫共同創辦人余璨宏Howard擁有多年威士忌講師經驗，近年爲打造自有品牌亦不遺餘力。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

酒心智庫於2020年7月推出的第一款S&W Gallery系列單桶原酒，即與曾榮獲國羅浮宮SNBA美術評委會大獎的台灣當代藝術家陳俐維合作。陳俐維笑言，自己在創作前沒有底稿的習慣，在心裡醞釀一陣子後就直接作畫，就如同威士忌經過釀造，最終才能領略其獨特風味。第一款Gallery 001的單桶原酒，以陳俐維獨特的砌畫作品「喜雀昂首花燦燦」入酒標，鮮活的玫瑰與百鳥之王孔雀即代表「大地」鳥語花香的威士忌元素，以及源源不絕的生命力。

此款單桶原酒選自蘇格蘭斯佩賽(Speyside)區，酒桶則來自蘇格蘭堅持以手工製程聞名於世的威士忌酒廠，自1998年即在雪莉橡木桶中陳年，釀造22年後擁有多元細緻的果香、來自橡木桶的回甘木質調，最後在嘴邊留下creamy的奶油油脂感，前中後段皆帶來令人抿嘴回味的體驗。

限量僅375支、來自知名酒廠的S&W Gallery 001，7月份以不到7,000元的優惠售價令酒饕驚豔，值得細細欣賞的還有專為系列酒款打造的珍藏酒盒，黑色手工酒盒正面以畫框鏤空設計，直接就可透視欣賞瓶身的精美畫作酒標，宛如一幅精緻的行動藝術品，無論送禮或收藏，都能展現絕佳的心意與品味。

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