超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市

▲華碩發表5G電競手機ROG Phone 3。（圖／翻攝ROG）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）共同執行長許先越今（22）日在《ROG 2020 Game Changer》全球線上新品發表會，帶來首款5G電競手機ROG Phone 3，以內建獨家GameCool 3散熱系統，助攻效能發揮到極致，並從明（23）日起搶先開放預購，預計7月31日正式在台上市。

▲華碩ROG Phone 3具備5G行動通訊能力。（圖／翻攝ROG）

新一代ROG Phone 3電競手機，採用最新Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台，具備先進的5G行動通訊能力及Snapdragon Elite Gaming功能，搭配升級版的獨家GameCool 3散熱系統，可提供持續不間斷的超流暢效能，真正為手遊玩家而生。

▲華碩ROG Phone 3接近即時的觸控反應。（圖／翻攝ROG）

ROG Phone 3採用6.59吋的AMOLED 10-bit顯示螢幕，擁有領先業界的25毫秒觸控延遲，可提供接近即時的觸控反應，還具備疾速144Hz更新率、1ms反應時間，以及Delta E<1的色彩精準度與HDR10+高動態範圍支援，強調畫面色彩更明亮鮮豔，逼真呈現酷炫特效和細節刻劃。

▲華碩ROG Phone 3新增更多的設計巧思。（圖／翻攝ROG）

延續前一代「以遊戲玩家為中心」等特點，ROG Phone 3保留側面充電孔，並新增更多的設計巧思，像是背蓋展示散熱系統的透明區塊，內建獲得德國萊因機構TÜV Rheinland認證的「硬件級低藍光」與「低閃屏」功能，可減少螢幕閃爍，降低眼睛疲勞感，並抑制屏幕發出的藍光強度。

▲華碩ROG Phone 3內建6,000 mAh大容量電池。（圖／翻攝ROG）

為了重度遊戲玩家設計，ROG Phone 3內建6,000 mAh大容量電池，具備可進行馬拉松式遊戲的長時續航，還有包括超音波觸控鍵、動作感測器的新一代AirTrigger 3，以及最新升級版的X Mode效能最佳化軟體，可提供更高顯示器更新率、強化觸控靈敏度和快速的網路連線。

▲華碩ROG Phone 3獨特橫向立體聲音效。（圖／翻攝ROG）

值得一提的是，這次ROG Phone 3特別採用與音響專業廠商Dirac合作調校的音效系統，搭配全新專屬遊戲模式，可進一步提升遊戲音效，而強大的雙正面揚聲器更設置於手機頂部與底部，並在橫向模式帶來立體聲效果。

▲華碩ROG Phone 3售價新台幣29,990元起。（圖／翻攝ROG）

上市資訊方面，華碩5G電競手機ROG Phone 3從明日起搶先開放預購，並預計7月31日正式在台上市，7月31日在台上市，至於12GB/512GB版本建議售價為新台幣29,990元，而16GB/512GB版本則售價新台幣33,990元。

▲華碩ROG Phone 3推出一系列全方位專屬擴充配件。（圖／翻攝ROG）

華碩同時發表ROG Phone 3一系列全方位專屬擴充配件，包括ROG Kunai 3 Gamepad、ROG Clip、ROG TwinView Dock 3及ROG Lighting Armor Case，其中ROG Kunai 3 Gamepad可為ROG Phone 3帶來類遊戲主機遊玩方式，還可透過ROG Clip將手機連接至PlayStation 4、Google Stadia或Xbox，而ROG TwinView Dock 3則可延伸手機顯示螢幕面積，呈現真144 Hz雙螢幕遊戲視界。

▲華碩ROG Phone 3預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

華碩為回饋ROG Phone忠實用戶，祭出獨家振興優惠，凡曾購買ROG Phone或ROG Phone II，並在華碩官網完成登錄的消費者，本月底前預購ROG Phone 3，憑購機發票進行線上登錄，就可獲得最高價值4,000元郵政禮券，而首購用戶自8月1日至8月14日期間前往預購網站或指定電商平台購買ROG Phone 3，完成登錄即可參加「限量預購，最高振興3+3倍」活動，帶回3,000元郵政禮券。

▲ROG發表全系列周邊產品。（圖／華碩提供）

此外，ROG同步推出全新ROG Falchion無線電競鍵盤、ROG Cetra RGB電競耳機，以及ROG Strix XG16可攜式電競顯示器；其中ROG Falchion無線電競鍵盤採用節省空間配置，尺寸只有標準鍵盤的65%，搭配直覺的多功能互動式觸控板與無線Aura Sync燈光效果等內外兼具的完美設計。

▲華碩正式發表5G電競手機ROG Phone 3。（圖／翻攝ROG）

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