　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩發表5G電競手機ROG Phone 3。（圖／翻攝ROG）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）共同執行長許先越今（22）日在《ROG 2020 Game Changer》全球線上新品發表會，帶來首款5G電競手機ROG Phone 3，以內建獨家GameCool 3散熱系統，助攻效能發揮到極致，並從明（23）日起搶先開放預購，預計7月31日正式在台上市。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3具備5G行動通訊能力。（圖／翻攝ROG）

新一代ROG Phone 3電競手機，採用最新Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台，具備先進的5G行動通訊能力及Snapdragon Elite Gaming功能，搭配升級版的獨家GameCool 3散熱系統，可提供持續不間斷的超流暢效能，真正為手遊玩家而生。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3接近即時的觸控反應。（圖／翻攝ROG）

ROG Phone 3採用6.59吋的AMOLED 10-bit顯示螢幕，擁有領先業界的25毫秒觸控延遲，可提供接近即時的觸控反應，還具備疾速144Hz更新率、1ms反應時間，以及Delta E<1的色彩精準度與HDR10+高動態範圍支援，強調畫面色彩更明亮鮮豔，逼真呈現酷炫特效和細節刻劃。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3新增更多的設計巧思。（圖／翻攝ROG）

延續前一代「以遊戲玩家為中心」等特點，ROG Phone 3保留側面充電孔，並新增更多的設計巧思，像是背蓋展示散熱系統的透明區塊，內建獲得德國萊因機構TÜV Rheinland認證的「硬件級低藍光」與「低閃屏」功能，可減少螢幕閃爍，降低眼睛疲勞感，並抑制屏幕發出的藍光強度。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3內建6,000 mAh大容量電池。（圖／翻攝ROG）

為了重度遊戲玩家設計，ROG Phone 3內建6,000 mAh大容量電池，具備可進行馬拉松式遊戲的長時續航，還有包括超音波觸控鍵、動作感測器的新一代AirTrigger 3，以及最新升級版的X Mode效能最佳化軟體，可提供更高顯示器更新率、強化觸控靈敏度和快速的網路連線。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3獨特橫向立體聲音效。（圖／翻攝ROG）

值得一提的是，這次ROG Phone 3特別採用與音響專業廠商Dirac合作調校的音效系統，搭配全新專屬遊戲模式，可進一步提升遊戲音效，而強大的雙正面揚聲器更設置於手機頂部與底部，並在橫向模式帶來立體聲效果。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3售價新台幣29,990元起。（圖／翻攝ROG）

上市資訊方面，華碩5G電競手機ROG Phone 3從明日起搶先開放預購，並預計7月31日正式在台上市，7月31日在台上市，至於12GB/512GB版本建議售價為新台幣29,990元，而16GB/512GB版本則售價新台幣33,990元。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3推出一系列全方位專屬擴充配件。（圖／翻攝ROG）

華碩同時發表ROG Phone 3一系列全方位專屬擴充配件，包括ROG Kunai 3 Gamepad、ROG Clip、ROG TwinView Dock 3及ROG Lighting Armor Case，其中ROG Kunai 3 Gamepad可為ROG Phone 3帶來類遊戲主機遊玩方式，還可透過ROG Clip將手機連接至PlayStation 4、Google Stadia或Xbox，而ROG TwinView Dock 3則可延伸手機顯示螢幕面積，呈現真144 Hz雙螢幕遊戲視界。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩ROG Phone 3預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

華碩為回饋ROG Phone忠實用戶，祭出獨家振興優惠，凡曾購買ROG Phone或ROG Phone II，並在華碩官網完成登錄的消費者，本月底前預購ROG Phone 3，憑購機發票進行線上登錄，就可獲得最高價值4,000元郵政禮券，而首購用戶自8月1日至8月14日期間前往預購網站或指定電商平台購買ROG Phone 3，完成登錄即可參加「限量預購，最高振興3+3倍」活動，帶回3,000元郵政禮券。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／華碩提供）

▲ROG發表全系列周邊產品。（圖／華碩提供）

此外，ROG同步推出全新ROG Falchion無線電競鍵盤、ROG Cetra RGB電競耳機，以及ROG Strix XG16可攜式電競顯示器；其中ROG Falchion無線電競鍵盤採用節省空間配置，尺寸只有標準鍵盤的65%，搭配直覺的多功能互動式觸控板與無線Aura Sync燈光效果等內外兼具的完美設計。

▲超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市。（圖／翻攝ROG）

▲華碩正式發表5G電競手機ROG Phone 3。（圖／翻攝ROG）

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

相關閱讀：
華碩攜手遊戲平台擴展內容　許先越：ROG Phone 3備貨充足

ET快訊
中國應關哪個美國領事館回擊？　網「一面倒」選這裡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市

快訊／在發表會前夕　三星Galaxy Z Flip 5G搶先亮相

2020 iPhone攝影獎公布　台代表獲建築、動物類佳作

「AirPods Pro 2」被爆2021下半年推出！英華達越南廠組裝　有望搭載健康監測功能

蘋果Face ID安全有望升級！新專利可識別人臉靜脈分布　雙胞胎也能分辨

Pixel 4 XL背蓋翹起事件　官方判定與電池膨脹無關

「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

超強散熱！華碩5G電競手機ROG Phone 3　預計7月31日在台上市

快訊／在發表會前夕　三星Galaxy Z Flip 5G搶先亮相

2020 iPhone攝影獎公布　台代表獲建築、動物類佳作

「AirPods Pro 2」被爆2021下半年推出！英華達越南廠組裝　有望搭載健康監測功能

蘋果Face ID安全有望升級！新專利可識別人臉靜脈分布　雙胞胎也能分辨

Pixel 4 XL背蓋翹起事件　官方判定與電池膨脹無關

「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

Snap第二季營收用戶皆呈正成長　高層預警Q3成長驟降

IG測試用戶發動募款功能！年滿18歲才能發起　捐贈者可匿名

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

謝金燕罕見「卸掉超濃眼妝」　清純模樣曝光…網驚：好年輕！

三級片女神公開小三高清照！　男友偷吃助理「秘產2歲兒」…她崩潰：下賤

店裡沒奶精！男客「開1句玩笑」...女店員傻眼　網暴怒：自以為幽默

明明好累卻睡不著？5種食物改善失眠＋睡前禁忌大公開

MEI MEI產下第2胎！　混血寶寶「身高體重都跟哥哥一樣」：太像了吧

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

柯文哲力邀東森集團總裁王令麟蒞臨雙城論壇　共創疫後新經濟模式

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

3C家電熱門新聞

蘋果專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

三倍券家電優惠攻略　買洗衣機送冰箱

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

「AirPods Pro 2」將於2021下半年推出！　有望搭載健康監測功能

OPPO體驗店也要振興一下！

「Galaxy Note 20」3D渲染圖出現啦！　真面目將在8月5日亮相

Google版AirDrop最快8月登場

「LINE TAXI Plus」多元化計程車　通過政府許可免裝錶計費營運

3C達人5招教你破解山寨AirPods

三星Galaxy Z Flip 5G搶先亮相

LINE歡慶9週年全館大回饋　全十組熊大兔兔貼圖下殺12元

Spotify進軍Podcast市場！　美前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

更多熱門

相關新聞

華碩攜手遊戲平台擴展內容　許先越：ROG Phone 3備貨充足

華碩攜手遊戲平台擴展內容　許先越：ROG Phone 3備貨充足

華碩（2357）共同執行長許先越今（22）日在《ROG 2020 Game Changer》全球線上新品發表會，帶來首款5G電競手機ROG Phone 3，並攜手遊戲開發平台打造遊戲生態系，更強調有鑒於上一代的預購十分熱烈，所以今年積極穩定出貨狀況，備貨充足來因應ROG玩家需求。

台北、上海共議5G設施、自駕

台北、上海共議5G設施、自駕

不僅疫情加速數位轉型　台灣大總座：5G也加速需求

不僅疫情加速數位轉型　台灣大總座：5G也加速需求

搭上5G熱潮！復華中國5G通信ETF今上櫃掛牌

搭上5G熱潮！復華中國5G通信ETF今上櫃掛牌

禁用華為　英外相否認「強迫說」

禁用華為　英外相否認「強迫說」

關鍵字：

華碩ASUS5G電競手機ROG Phone 3

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

陳小春被狂罵半年不忍了！

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面