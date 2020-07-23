Lenovo也推5G電競手機　Legion Phone Duel亮相

▲Legion Phone Duel。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著5G世代來臨，帶動手遊領域的熱度更勝以往，Lenovo稍早推出了Lenovo 電競手機Legion Phone Duel，其支援sub-6 5G，傳輸速度達2.52 Gb/s，號稱是專為熱衷高效能表現行動遊戲玩家設計。

Lenovo指出，此款新機提供完全以「橫向模式」進行遊戲的舒適與便利，內建六種特別客製化的遊戲主題，即使要發送郵件或簡訊，也不需要從以遊戲為中心的橫向模式切換到縱向模式。舉例來說，家庭模式就能將畫面投影在外接顯示器上，使用鍵盤與滑鼠進行遊戲。

Lenovo也認為，Legion Phone Duel不僅是一款只附加了幾項遊戲功能的智慧型手機，更像是一台行動遊戲主機；這款手機具備智慧型手機的完整功能、符合人體工學的手感和能放入口袋的輕便尺寸，而且沒有笨重的控制鍵。卻又配備了虛擬搖桿和兩個超音波按鍵，以及雙振感馬達提供反饋。

Legion Phone Duel搭載了高通S865+，支援5G網路；若要提高電源效率，可選用先進的第5代記憶體晶片，高達16GB的 LPDDR5大容量RAM或選擇12GB的配置，將儲存空間放大到最高512GB UFS 3.1。

Legion Phone Duel搭載6.65英寸 Full HD AMOLED觸控螢幕，專為流暢顯示效果設計，144Hz的螢幕更新率則使影片和遊戲畫面色彩鮮豔銳利，並擁有240Hz的取樣率。

Lenovo電競手機Legion Phone Duel預計在2020年下半年推出。定價與上市時間依市場而定。