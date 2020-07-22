華碩攜手遊戲平台擴展內容　許先越：ROG Phone 3備貨充足

▲華碩共同執行長許先越。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）共同執行長許先越今（22）日在《ROG 2020 Game Changer》全球線上新品發表會，帶來首款5G電競手機ROG Phone 3，並攜手遊戲開發平台打造遊戲生態系，更強調有鑒於上一代的預購十分熱烈，所以今年積極穩定出貨狀況，備貨充足來因應ROG玩家需求。

華碩共同執行長許先越表示，ROG Phone 3的誕生將為電競手機市場奠定全新標竿，包括強大的運算能力、震撼人心的音效、無所不能的全面操控，以及與遊戲玩家社群更緊密的連接系統，相信一定能令玩家再次驚豔，實現最酣暢淋漓、無可挑剔的沉浸體驗，成為電競手機的唯一首選品牌。

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▲華碩發表ROG Phone 3及全系列周邊產品。（圖／華碩提供）

許先越指出，目前全球手機市場規模預估有100萬台，而華碩ROG Phone在電競市場的佔有率穩居第一，並在中國大陸市場扮演舉足輕種的地位，雖然競爭對手較多，但在市佔方面也有前兩名的位置，而今年受到疫情影響，手機成為宅經濟的重要一環，所以看好電競手機會有明顯成長。

許先越指出，今年初受到疫情的影響，的確對整個供應鏈有所影響，而且可以看到上半年全球手機市場幾乎停滯，但華碩仍依照自己的目標前進，並努力做出差異化，並積極穩定出貨的狀況，備貨充足來因應ROG玩家需求，並將專注在台灣、中國大陸、香港、印度市場。

▲華碩共同執行長許先越。（圖／華碩提供）

許先越說明，為建立整合遊戲生態系統，ROG也攜手遊戲開發平台Unity Technologies與線上雲端遊戲平台Google Stadia ，可讓使用Unity即時3D內容建立平台的遊戲開發人員，獨家存取包括五種ROG Phone功能的外掛程式，輕鬆最佳化ROG Phone遊戲。

許先越強調，Google Stadia則可讓玩家將最新遊戲直接串流至裝置無需下載，並支援最高4K UHD解析、60fps遊戲，以及HDR、5.1聲道環繞音效，這些都是希望創造生態系，針對玩家應用的不同情境，開發優化玩家需要的產品，所以密切與遊戲開發商合作內容。

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