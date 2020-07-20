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社會 社會焦點 保障人權

新北女「一年洗一次澡」黑癬堵排水孔　夫忍13年求離婚

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（圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

新北市一名林姓婦女遭丈夫指控，每年只在過年才洗澡，身上的黑癬多到會堵住排水孔；更用嚼口香糖取代刷牙，衛生習慣差到爆。丈夫想外出賺錢卻反遭林女限制在家，導致家貧困連健保費都繳不出來，丈夫忍了13年終於受不了，訴請離婚獲准。

判決書指出，林婦與丈夫2人剛交往時，林女約1周洗1次澡。豈料2002年結婚後，林女卻變本加厲，變成1個月不刷牙、洗澡、洗頭，甚至以吃口香糖清潔口腔替代刷牙；婚後2年狀況更誇張，只有過年時才會洗澡，一洗身上掉下的黑癬多到直接塞住排水孔。而也由於妻子不愛洗澡，夫妻性生活頻率1年1次，10多年來膝下無子。

丈夫無奈表示，婚後他長期住在老婆娘家，林女不外出工作之外還限制他去工作賺錢，導致家境貧困，繳不出健保費、國民年金、電話費等。2015年底，他終於受不了搬離，前往新竹工作，但妻子卻經常跑來要求他辭職，不斷忍讓卻換來妻子不斷折磨，忍了13年忍不下去，才終於決定訴請離婚。

法官審酌認為，夫妻倆長期失業，導致經濟陷入困境，加上對於家事、衛生習慣均有歧見無法相處，且2人分居2年多，顯見婚姻難以維持也無法修復，於是判准離婚。本案仍可上訴。

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