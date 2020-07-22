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出海自駕超熱門　藝人KID也加入「考遊艇執照」拚圓夢

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▲▼ 藝人參加遊艇考試 。（圖／麥卡貝提供）

▲KID林柏昇也加入遊艇考照行列。（圖／麥卡貝提供，下同）

記者林名揚／金門報導

隨著政府開放海洋政策的推動，民眾學習遊艇駕駛逐漸蔚為風潮，據交通部航港局統計2012年迄今遊艇駕照發照數量已逾1萬7千多張，7月19日在高雄興達港舉行遊艇與動力小船駕駛執照測驗，報名情況依然熱烈踴躍，就連一直給人酷愛冒險、勇於探索形象的熱血藝人KID林柏昇也前來報考，準備一圓駕駛遊艇夢，為本次測驗增添不少星光。

依相關規定，如要駕駛未滿24公尺遊艇，必須取得二等遊艇駕駛執照；駕駛24公尺以上遊艇，則必須取得一等遊艇駕駛執照，若是領有營業用動力小船駕駛執照者或領有自用動力小船駕駛執照滿一年者，也可以換領二等遊艇駕駛執照。

交通部航港局表示，隨著政府開放海洋政策，行政院不僅推動「向海致敬政策」，整合中央各部會資源，鼓勵民眾「知海、近海、進海」並且留下美好記憶，讓臺灣每一吋海岸線都有人管。近

藝人KID林柏昇表示，因為拍攝節目搭乘遊艇出海，不僅發現台灣四周海域相當的漂亮，完全不輸國外，更發現遊艇活動的樂趣，進而萌生考照的念頭，雖然考照前經過駕訓班的專業訓練，但是難免還是相當緊張，畢竟水上跟陸上還是有差異，還好最後順利通過考試。

▲▼ 藝人參加遊艇考試 。（圖／麥卡貝提供）

航港局表示，國內遊艇產業一直以來都以製造業為主，但位處四面環海的台灣，有一定的潛力發展相關服務產業，尤其台灣地處第一島鏈的中心，有絕佳的地理環境優勢，來往東北亞及東南亞的遊艇玩家，都需要經過台灣，如能發展相關遊艇服務產業，將可有效帶動遊艇產業鏈的整體發展。

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