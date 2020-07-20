深夜版示威！瑜珈裸妹正對警察「開M腿打坐」　凹折身體露毛拒離開…全場看傻

▲奧勒岡示威出現詭異的裸女大開腿。（圖／翻攝自推特@cigsafterurex下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」示威仍零星在街頭上演，但凡到深夜有時也會爆發較激烈的警民衝突。奧勒岡州的波特蘭市過去50多天中，幾乎每天夜晚都有警民衝突，日前警方正在一個十字路口驅逐示威民眾時，出現一名席地而坐的「全裸瑜珈女」，面對警示不為所動，甚至擺出M字腿瑜珈姿勢，讓在場人都看呆。

根據英國《每日星報》報導，波特蘭市的警方當時在正在驅離十字路口的示威民眾，多台警車與數名員警紛紛上前鳴笛勸阻，這時突然出現一名沒穿衣服的女子，癱坐的在地上不願離去，不管警方喊話甚至開始出現脫軌的舉動，雙腿大開M字腿、凹折身體開始做瑜珈，一旁的示威者也都看傻。

▲女子裸體對峙，讓警方不知所措。

警方當下不敢輕舉妄動，僅朝著女子腳邊發射幾顆胡椒球，但旁邊的示威者立刻上前保護她，對峙一段時間之後，警方決定離開現場，因為附近有太多其他的示威者都在觀看。

在目擊者拍攝的照片中，可以看到女子火辣的朝著警方打開雙腿，甚至橫躺在柏油路上直接露出恥毛、更與其他的示威者一起站著對抗警方。不少網友也直呼「這樣真的太瘋狂了」、「原本遊行的本意都不見」、「變成許多胡鬧的人出現」；但也有人支持「奮力的搏鬥，才會得到真正的權益」。

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