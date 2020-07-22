來台洽公90天...行李箱藏5.5公斤大麻　美籍男「全身防護衣」送桃檢

記者邱中岳／台北報導

士林分局接獲線報，有美國籍男子來台身上藏有大麻，22日凌晨5時許前往桃園機場逮人，並在行李箱內查獲大麻花以及大麻煙油等製品，共計達5.5公斤，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，27歲的Fong(音譯：馮），受到承德路一家公司發邀請參與商務行程，22日抵達桃園國際機場，據了解，男子平時與家人住在美國，曾經在1月初有入境紀錄。

▲美國籍男子全身穿上防護衣，由警方送往桃園地檢署。（圖／記者邱中岳攝）

男子向警方表示，1月份來台時有在新莊租房子，並且在台灣有1位女朋友，原本要到新莊的租屋處進行隔離，但因身上藏有大麻毒品遭警方逮捕，目前將送往桃園地檢署複訊。

男子向警方供稱，因為平時有失眠的困擾，所以在美國都需要靠大麻紓壓，但不知道台灣對於大麻有管制，所以才會帶同入境，對於1月是否有帶大麻入境，男子對此則矢口否認。

▲士林警方前往桃園機場逮捕持有大麻的美國籍男子，起出大麻數量達5.5公斤。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林分局指出，當時接獲線報，該名男子身上藏有毒品，隨即前往機場逮人，馮姓男子下機後遭警方盤查，並在行李箱內查獲大麻花以及大麻煙油等製品，總計重量達5.5公斤，警方依毒品罪嫌將他送往桃園地檢署偵訊。

另，邀請男子來台的企業公司，也緊急派人到警分局了解狀況，並先將馮姓男子貴重物品帶回。士林分局承辦警員也不敢大意，男子送往地檢署途中，全程將車窗搖下透氣。

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