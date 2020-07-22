新店隨機殺人案》兇嫌申請3鑑定欲逃死…家屬痛哭：人殺一殺說要鑑定沒道理

記者羅志華／台北報導



新店隨機殺人案22日開庭，兇嫌王秉華在三位法扶律師陪同下，要求在台大醫院、台大心理系、先前就診的精神科診所，分別做精神鑑定、心理衡鑑、量刑前社會經歷調查，林姓遇害人的父親認為，王不適送鑑定，「他看起來很正常，手段更是凶殘，讓我來不及跟兒子說再見…」，庭外更哽咽道，「我好好一個家庭，被他弄成這樣…」。

▲林父哽咽表示，「王男人殺一殺，說要去鑑定沒道理，他害我見不到兒子最後一面，家庭也被破壞了」 。（圖／記者羅志華攝）

檢察官依殺人罪起訴王男時，認他態度不佳求處死刑，王男於審理中申請精神鑑定，並要求分別在三個單位，做三個項目的鑑定；王男表示，先前曾因心理、行為問題，至診所諮詢過行為控制能力，且他從朋友給的案例中，覺得自己與解離性人格（多重人格）的情況有些雷同，這部分也有在諮詢中提出。

王男律師表示，不應以國家教化矯治的資源，作為決定是否判死的依據，應以國家提供妥適矯治資源為前提，也應考量家庭成員，作為判斷有無教化可能的依據。

林父當庭認為王男不適送鑑定，「王男看起來很正常，案發時刺得很深、手段殘忍，害我來不及跟兒子說再見，根本是故意刺死他的」，於庭外更激動表示，「（王男）人殺一殺說要去鑑定，太沒道理了，我兒子好好的你把他殺死，真沒道理」、「見不到兒子最後一面真的很遺憾，王男看起來根本就很正常，他如果真有毛病，隨便刺一下就好，就這樣把人殺死，我好好一個家庭被他弄成這樣…」。本案將於9月2日續審。

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