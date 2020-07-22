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相戀13年「幸福站」看房…女友遭撞斷魂　他寫千字文慟：幸福原來永遠到不了

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記者陳豐德／新北報導

新北市一對情侶18日下午2時許一對情侶正要過斑馬線，不料快通過斑馬線時，突然被轉彎的小貨車給撞上，謝女倒地後昏迷不醒，家屬最終放棄插管急救，隔日上午宣告死亡；男友何男4天後也在PTT上發文，表示2人相愛13年準備要結婚，當時準備要去看房，他忍淚寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」，讓網友看完也深感哀慟。

何男表示，與女友都是雙方的初戀，交往13年期間他一直努力存錢，近期準備買房或租房後結婚、生小孩，當時到環狀線Y19幸福捷運站，是因要到對面去看房子，倆人都非路權維護者，過往如果有車輛要硬闖，女友都會說「不要跟他們拼命」，但沒想到倆人走在斑馬線上時，小貨車會從後方這個角度直接撞來。

▼謝姓女子與男友牽手過馬路卻被小貨車撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

何男回憶遭撞擊後，他馬上問女友「妳怎樣還好嗎？」女友當時已經側臥在地，微弱吐出「我不行了」，何男當下不以為意，氣得大罵司機為何要這樣開車，司機也回嗆「啊！我就沒看到啊！」何男趕緊打電話報案後，跪在女友面前與她說話，卻發現她毫無反應，何男著急地說「快醒醒！拜託，雖然還沒說，但我們不是要準備攜手過下半輩子嗎？」

看著女友頭部湧現的鮮血，何男越感崩潰，送到醫院後，醫師發現她後腦著地後留下10公分的撕裂傷，昏迷指數只剩下3，何男聽見醫師向家屬說「這狀況沒機會了」。但他仍舊進到病房內，在謝女耳邊唱著定情歌曲，在最後的這十幾小時內，家屬已經放棄插管急救，何男在病房內陪伴她走完最後一程，與女友的對話從鼓勵轉為「請妳放心」，在隔日清晨7時許，女友宣告死亡。

▼地面上留下鮮血 。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

「彷彿感受到，死神躡手躡腳，尾隨著我們的死角，步步進逼，手持鈍器利器重擊了我們，一人離世，死神不知是慈悲或殘哭，令我苟活也令我遁入無間，彷若行走的植物人。」男友忍淚寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了。」

何男提醒，這樣的事情肯定會有下一個，這些駕駛人仍然會持續衝撞，他已經對修法什麼的不在意，但下一位被撞倒在路上的，已經不會是她想牽手的那一個人，而是輪到各位想要保護的家人，她反問網友們「而你們現在呢？想守護重要的人嗎？」

警方初步瞭解，肇事司機為45歲的鍾姓男子，當時沿著幸福路往幸福東路方向行駛，行至路口準備左轉思源路慢車道，不料卻撞上行人。經調查，鍾男酒測值為0，研判整起事故為貨車駕駛未禮讓行人優先通行而肇禍，但確切肇因仍還有待調查釐清。

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▼情侶當時要去幸福站看房，準備買房後結婚生子。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

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