　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪42K！女友嫌不長久「勸當輪班技術員」　保全哥嗆：又不用買房

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友嫌保全沒升遷機會！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「至少不是沒工作，也沒有作奸犯科！」一名保全哥無奈表示，幹這一行已12多年，月休8天月薪有42K，打算一輩子都當保全。怎料，女友狂嫌棄沒未來，要他改當作業員，原PO解釋，「又不用買房，這樣的收入夠讓我過日子了」，無奈小倆口為此爭辯不休。文章曝光後，網友笑虧「換掉女友一切沒問題！」

一名34歲男網友在臉書《靠北女友》貼文爆怨，從22歲出社會就從事保全一職，儘管工時長達12小時，但月休8天，月薪38至42K，原PO自認活在舒適圈，「又不用買房，這樣的收入夠讓我過日子了」。

請繼續往下閱讀...

然而女友卻對保全工作有意見，開口閉口嫌棄「無法長久、沒有升遷機會、不要去顧大門！」原PO反駁，「真的是莫名其妙，20多歲能當保全，50、60歲也能當保全，怎麼會無法長久呀？到處都有保全工作，只差在好缺跟不好缺而已！」

職業不分貴賤，偏偏女友的價值觀太現實，甚至要求原PO「改應徵技術員輪班」，為此小倆口也時常爭吵。原PO也懷疑人生，求解過來人「至少不是沒工作，也沒有作奸犯科，不要老是嫌棄我的工作碎碎念，我也是腳踏實地看門、收包裹、巡邏賺錢呀！想問問網友們的女友，會不會嫌棄各位的工作？」

▲▼女友嫌棄保全工作（圖／翻攝靠北女友）

▲網友建議，培養一技之長更重要！（圖／翻攝靠北女友）

文章曝光後，網友一面倒力挺男方想法，「不偷不搶都是好工作」、「換工作不如換女友」、「技術員輪班有比較好嗎」、「如果關係打好一點，一定職位的話，油水會比上班族還來得優渥」、「嫌東嫌西就放生，疫情關係，一推人無薪假沒工作的」、「做工地的努力點也有月收5-6萬，依然被嫌太髒又黑」。

►保養防曬一瓶搞定！

ET快訊
快訊／路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」
緯創取得立訊人民幣30億元普通股　加強雙方策略合作關係
快訊／高雄嚴重車禍！轎車大轉彎「失控撞歪電桿」車頭全爛1死2
28歲女激情後下面血流不止　就醫發現竟是「男兒身」！當場崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！內行：真的會想哭

「報復性旅遊」發燒！縱管處推聯票遊花東　9/1日前享65折優惠

全台「第一大縣」人口狂減！在地人曝2暗黑原因：真的不想待了

朝陽科大「論文被引用數」、「全文下載次數」　連8年私校第1

歐盟捐1萬劑牛結節疹疫苗入關了！國防部派軍機火速直送金門明全面施打

身分證字號「這4碼」被笑爆！台語諧音念起來更母湯　爸再鬧：做事也這樣

蔬菜不能怕高溫！專家研發「芥藍、花椰菜、彩椒」耐熱種

月薪42K！女友嫌不長久「勸當輪班技術員」　保全哥嗆：又不用買房

陸生也可以入境了！放寬所有應屆畢業境外生申請　教育部曝決策關鍵

李眉蓁碩士論文涉抄襲　教育部：不對外論斷個案、若接獲檢舉將依法處理

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！內行：真的會想哭

「報復性旅遊」發燒！縱管處推聯票遊花東　9/1日前享65折優惠

全台「第一大縣」人口狂減！在地人曝2暗黑原因：真的不想待了

朝陽科大「論文被引用數」、「全文下載次數」　連8年私校第1

歐盟捐1萬劑牛結節疹疫苗入關了！國防部派軍機火速直送金門明全面施打

身分證字號「這4碼」被笑爆！台語諧音念起來更母湯　爸再鬧：做事也這樣

蔬菜不能怕高溫！專家研發「芥藍、花椰菜、彩椒」耐熱種

月薪42K！女友嫌不長久「勸當輪班技術員」　保全哥嗆：又不用買房

陸生也可以入境了！放寬所有應屆畢業境外生申請　教育部曝決策關鍵

李眉蓁碩士論文涉抄襲　教育部：不對外論斷個案、若接獲檢舉將依法處理

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

全中運／體操史上第一「7金王」　莊佳龍最大贏家

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼...網讚「免費停車就是贏」

阿公揮汗耕種！調皮孫衝田埂「洗腳幫倒忙」　網笑：回家慘了

柴幼幼太無聊！　狂啃黑柴耳朵「小手輕拍＋摸鼻」求陪玩

搜身竟要妙齡女「取出棉條、拉下內褲」！　雪梨警離譜行徑曝光

陶晶瑩揪老公小孩學潛水　不略水性一家四口只有她考到證照

修杰楷最新婚紗照曝光！「新娘們」換上迷你高訂禮服太可愛

電影院驚見「神級大咖歌后」眼眶全溼！一看片名⋯網秒懂：真的催淚

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

800元旅遊券9點開搶！官方LINE當機無回應

吃飯紙本三倍券現賺600元　他嘆：綁信用卡情何以堪？

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

800元「客庄券」開放登記懶人包

嘴巴破洞怎治療？　網曝關鍵：隔天就好了

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

威力彩上看25億　網爆最好自選：寧願隨便塗

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

玉山「雷雨胞伴彗星」震撼照片曝

他額頭冒「粉色花椰菜」　網歪樓：整顆頭塞進去

更多熱門

相關新聞

13年女友遭撞斷魂　他悲慟：幸福原來永遠到不了

13年女友遭撞斷魂　他悲慟：幸福原來永遠到不了

新北市一對情侶18日下午2時許一對情侶正要過斑馬線，不料快通過斑馬線時，突然被轉彎的小貨車給撞上，謝女倒地後昏迷不醒，家屬最終放棄插管急救，隔日上午宣告死亡；男友何男4天後也在PTT上發文，表示2人相愛13年準備要結婚，當時準備要去看房，他忍淚寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」，讓網友看完也深感哀慟。

股票賺20萬「脫手又漲10萬」　男友拒給鬧翻

股票賺20萬「脫手又漲10萬」　男友拒給鬧翻

女友拒民宿「只住4000元飯店」...他罵腦撞到

女友拒民宿「只住4000元飯店」...他罵腦撞到

高雄氣爆6年「連呼吸都不會」...遭女友棄離

高雄氣爆6年「連呼吸都不會」...遭女友棄離

台留學生波蘭醫大爆霸凌！姐妹花返國提告

台留學生波蘭醫大爆霸凌！姐妹花返國提告

關鍵字：

保全技術員女友

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面