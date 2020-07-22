月薪42K！女友嫌不長久「勸當輪班技術員」　保全哥嗆：又不用買房

▲女友嫌保全沒升遷機會！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「至少不是沒工作，也沒有作奸犯科！」一名保全哥無奈表示，幹這一行已12多年，月休8天月薪有42K，打算一輩子都當保全。怎料，女友狂嫌棄沒未來，要他改當作業員，原PO解釋，「又不用買房，這樣的收入夠讓我過日子了」，無奈小倆口為此爭辯不休。文章曝光後，網友笑虧「換掉女友一切沒問題！」

一名34歲男網友在臉書《靠北女友》貼文爆怨，從22歲出社會就從事保全一職，儘管工時長達12小時，但月休8天，月薪38至42K，原PO自認活在舒適圈，「又不用買房，這樣的收入夠讓我過日子了」。

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然而女友卻對保全工作有意見，開口閉口嫌棄「無法長久、沒有升遷機會、不要去顧大門！」原PO反駁，「真的是莫名其妙，20多歲能當保全，50、60歲也能當保全，怎麼會無法長久呀？到處都有保全工作，只差在好缺跟不好缺而已！」

職業不分貴賤，偏偏女友的價值觀太現實，甚至要求原PO「改應徵技術員輪班」，為此小倆口也時常爭吵。原PO也懷疑人生，求解過來人「至少不是沒工作，也沒有作奸犯科，不要老是嫌棄我的工作碎碎念，我也是腳踏實地看門、收包裹、巡邏賺錢呀！想問問網友們的女友，會不會嫌棄各位的工作？」

▲網友建議，培養一技之長更重要！（圖／翻攝靠北女友）



文章曝光後，網友一面倒力挺男方想法，「不偷不搶都是好工作」、「換工作不如換女友」、「技術員輪班有比較好嗎」、「如果關係打好一點，一定職位的話，油水會比上班族還來得優渥」、「嫌東嫌西就放生，疫情關係，一推人無薪假沒工作的」、「做工地的努力點也有月收5-6萬，依然被嫌太髒又黑」。

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