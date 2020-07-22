5天找到420具屍！街上、民宅橫躺遺體...「世界屋頂」新冠大爆發

▲玻利維亞新冠疫情已累積60991例確診，2218人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）近來在南美洲大爆發，有著「世界的屋頂」、「高原巫術國」之稱的南美洲魔幻古國玻利維亞，也是這波疫情震央之一。當地官員表示，一個特別警察小組在過去5天內，於玻利維亞的2個城市發現420具屍體，而其中有高達80％至90％的死者疑似死於新冠肺炎。

據外媒《ABC News》報導，特種作戰部隊指揮伊凡·羅哈斯（Ivan Rojas）表示，他和他的官員們在首都拉巴斯（La Paz）和全國最大城市聖克魯斯（Santa Cruz）的街道、車上及房屋中都發現了屍體。

玻利維亞法醫研究院（Bolivia's Institute of Forensic Investigations）表示，自4月1日至7月29日，全國共發現了3016具屍體，死因疑似新冠肺炎。該機構負責人安德烈斯·弗洛雷斯（AndrésFlores）說到，聖克魯斯成的死亡人數最高，其次是科恰班巴（Cochabamba）。

據玻國官方統計，截至21日已有60991人確診新冠肺炎，而死亡人數也高達2218人。

玻利維亞有著全球最高海拔首都拉巴斯，加上有女巫市場以及世界最大鹽湖「天空之鏡」烏尤尼鹽沼（Salar de Uyuni）等奇特文化與美景，多年來被觀光客視為嚮往之地。