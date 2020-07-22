有夠準！討人厭同事「3行為 」很母湯　網嘆：怎麼死的都不知道

▲遇到討人厭的同事，會壞了一整天的心情。（圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

在職場上總會遇到各種形形色色的人，一定會有跟自己合不來的人，或是一些不懂得看別人臉色，個性白目的同事，因此有網友好奇提問，並列出三種不同性格的例子，「什麼樣的人在職場上最惹人厭？」底下網友紛紛點名，「背後捅你一刀，怎麼死的都不知道」。

原PO在PTT上發文詢問，「那一種人在職場上最讓人不喜歡？」並舉例三種性格的人，第一種是頑固不會變通的，溝通討論都說不清楚條理的；第二種是很會說話和畫大餅，把黑的講成白的，說服主管相信自己，也很會為了利益裝熟；第三種是表面上跟你站在同一邊，但同時在另一邊講你壞話，遇到別人犯錯大聲指責，自己犯錯藉口一堆，「哪一種同事最惹人討厭？」

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▲許多人都認為，「背後捅你一刀」的人最討厭。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

貼文一出後，許多網友紛紛留言認為，「出事第一個推你去死」、「捅刀的最可怕，要被捅了才會發現」、「背後捅刀仔會讓你死於無形」、「喜歡講別人是非的 ，那種人背後也會講你」。

也有不少人認為，除了以上3種，還有「薪水小偷」，「整天沒幹嘛，薪水還領得比自己高的」、「笨又懶惰的」、「推事情然後薪水比你高的人」、「薪水領得比你多，然後什麼都不會，什麼事都要你幫他做」、「整天出包，三不五時把份內事推給別人幫他／她做的傢伙」。

此外，之前曾有報導提過，利用4種招數，面對討人厭的同事，分別是「喜怒哀樂別放在臉上」、「避而遠之免露出破綻」、「明白知道討厭對方的原因」、「對外呈現公事公辦的態度」，如何在職場上成熟的應對進退，也是一門很重要的課題，除了可以讓自己學會做人之外，也可以減少很多敵人。

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