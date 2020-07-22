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台式味噌湯與日式差超多？　網揭關鍵配料：漂浮柴魚片

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▲味噌湯,媽媽的味道,家常料理,豆腐湯,日式料理示意圖。（圖／CFP）

▲台灣和日本都有味噌湯，但味道完全不一樣。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

味噌湯是日本傳統食物，台灣人經過改良後，漸漸發展出特有的「台式味噌湯」。日前有網友提問表示，經常在營養午餐、自助餐店看到味噌湯，但就顏色和味道來說都和正宗日式口味差別蠻大，因此好奇詢問，到底要加什麼東西才符合「台式」？

一名網友在PTT提問表示，台式味噌湯在自助餐店、營養午餐、熱炒店都很常見，但是顏色、味道跟日式的差別還蠻大的，認為台式喝起來有獨特的豆腥味，因此好奇詢問「台式味噌湯的靈魂是什麼？」到底要加什麼配料才能稱作「台式味噌湯」？

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味噌,味噌湯。（圖／記者李佳蓉攝）

▲味噌也有分品種。（圖／記者李佳蓉攝）

不少網友表示，「豆腐啦！從小喝到大，裡面一定有豆腐」、「絕對是柴魚片和豆腐」、「鮭魚骨」、「豆腐。我去日本喝到的幾乎都放豆皮，豆腐較少」、「糖吧? 日本沒在加糖的，涼麵店賣的台式味增湯都加很多糖」、

不過多數網友認為關鍵是「柴魚」，「漂浮的柴魚片」、「柴魚，在日本從沒喝過柴魚味那麼重的味噌湯」、「柴魚和碎成糊的豆腐渣」、「煮高湯的柴魚不撈起來當成料，日式的作法滾30秒就撈起來了。」

據了解，雖然日本和台灣都有味噌湯，但兩者喝起來的確十分不同。日式味噌湯的基本材料為「海帶、魚乾、味增」三種，且日式的煮法會先水煮昆布、柴魚提味，再將之取出，然後放進味噌和洋蔥、蘿蔔等蔬菜，有些甚至只放乾豆皮和海帶，不會有過多調味，因此味道較鹹。

但台灣的味噌湯則以帶有甜味的白味噌為主，並以丁香魚、柴魚片為底，再加上豆腐、海苔、蔥花等配料，因此湯頭味道較甜、濃厚。此外，台灣許多餐廳也會把螃蟹、魚等海鮮食材和味噌湯一起熬煮，上桌後再搭配油條一起食用。

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