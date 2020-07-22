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彰化單親爸攜3子女燒炭亡！媽「腿軟踉蹌」走進解剖室　心碎掩面痛哭

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記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣秀水鄉21日晚間發生一起輕生悲劇，41歲的單親爸爸帶著14歲長子、13歲長女、以及6歲的么兒燒炭輕生，待警方趕抵現場破門時，父子4人已經明顯死亡。今死者家屬前往殯儀館相驗，孩子的媽媽到場後一度心碎腿軟、腳步踉蹌，在檢警的攙扶下走進解剖室，當看到孩子的遺體時，不住痛哭哀號；相驗結束走出解剖室時，還雙腿一軟險些跪地、兩眼紅腫不斷掩面痛哭，最後在檢警的攙扶下上車離開現場。

▲▼彰化秀水單親爸帶3子女燒炭輕生，媽到場相驗。（圖／記者唐詠絮攝）

▲媽媽到場時腳步踉蹌，在檢警的攙扶下走進解剖室相驗。（圖／記者唐詠絮攝）

警方21日晚間5時46分接獲報案，指稱秀水鄉彰鹿路住宅內有住戶沒有反應，急需救援。警方到場後立即破門，發現單親的詹姓爸爸與3名子女皆已無生命徵象，一旁還放著燒炭器具，初步排除他殺。

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方破門後見到一家四口陳屍住處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

對這一噩耗詹男父親感嘆，兒子自從染上毒品，整個家庭都變了調；詹母聞訊後相當悲痛，痛斥兒子「要走就自己走，竟然連我一手帶大的孫子也都帶走！」據悉，詹男生前擔任外送員，與妻離異多年，之後便獨自撫養3名子女長大，平時孩子皆委由年邁的老父、老母照料。

另外，彰化縣政府社會處則表示，詹男4年前曾被列為毒品危險人口，也曾有家暴紀錄，但該家庭非列案的高風險或高關懷家庭，也不是中低收入戶，對此感到遺憾，事後將協助家屬處理後事。

今家屬前往殯儀館相驗4人遺體，孩子的爺爺、姑姑相繼到場，不發一語走進解剖室，神情十分肅穆。而孩子的媽媽抵達殯儀館時，疑似傷心過度、腳步踉蹌，需要檢警攙扶走進解剖室；當見到孩子遺體時，媽媽忍不住失聲痛哭，發出痛徹心扉的悲鳴。待相驗結束，媽媽在檢警攙扶下走出解剖室時，還一度腿軟險些跪地，雙眼紅腫摀著臉不住啜泣，最後在檢警的協助下迅速離開現場。

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▼相驗結束後，媽媽走出解剖室仍不斷啜泣哀鳴。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化秀水單親爸帶3子女燒炭輕生，媽到場相驗。（圖／記者唐詠絮攝）

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