吃飯「紙本三倍券現賺600元」　他嘆：屌打綁定信用卡！讓我們情何以堪？

▲經濟部統計，截至21日為止，領取紙本券人數達1248萬5697人。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

您的振興三倍券是使用紙本，還是綁定數位呢？有網友分享去餐廳用餐的情形，直言「信用卡綁定三倍券反而是最不划算的方式」、「這讓當初早上9點、10點在那邊守著電腦，刷網頁搶登錄信用卡綁定三倍券回饋的我們，情何以堪啊？」但也有人認為，「還好吧，我懶得為了幾十元人擠人，有爭議還得吵半天，惹得自己不開心。」

經濟部統計，截至21日為止，領取紙本券人數達1248萬5697人，預估22日上看1400萬人；至於綁定數位方式者則有175萬3685人。

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「真的快笑死」，有網友在PTT發文說，15日之前，信用卡綁三倍券的優惠訊息鋪天蓋地，排除掉新申請信用卡的狀況，現有舊戶綁定三倍券的優惠，大約算一下平均會回饋2400元左右，至於領實體券是回饋2000元的意思，所以大約平均比領實體券多賺400元。

▼您的三倍券是綁定信用卡嗎？（示意圖）

原PO表示，當時整個社會氛圍搞得好像還會乖乖去超商預購，或郵局買實體三倍券的都是跟不上時代的老人；沒想到15日之後，實體商店才紛紛公布更加優惠的訊息，像他近日和幾名同學去連鎖餐廳聚餐，只要帳單金額超過3000元，並以紙本三倍券支付，就送一張價值600元的餐券，可下次使用，等於多賺600元，比信用卡平均多賺400元還更優惠。

原PO指出，更別提超商還推出「買3000元直接給你4000元」額度的超商禮卡，等於多賺1000元；另外，也還有更多提供優惠超過1000元以上的店家或買法，所以現在回頭看，信用卡綁定三倍券反而是最不划算的方式。

文中提到，實體商家推出的優惠很多都勝過綁定信用卡，實體券更等同現金，擁有高度流通性，連公益運動彩券也收三倍券，除了花一點時間成本之外，「領實體紙本三倍券根本屌打綁定信用卡，這讓當初早上9點、10點在那邊守著電腦，刷網頁搶登錄信用卡綁定三倍券回饋的我們，情何以堪啊？」

▼有人認為，「每個人消費習慣不同，是有什麼好笑的。」（圖／記者李宜秦攝）

對此，網友有不同意見，「這要看你去哪裡消費吧，有很多地方紙本沒優惠，數位就有優勢了」、「每個人消費習慣不同，是有什麼好笑的」、「很多實體送的優惠券只是要讓你花更多」、「為了幾百塊優惠在那邊互相嘲諷，有錢人根本懶得領」、「綁信用卡從來就不是最划算的，台灣Pay才是。」

也有綁定信用卡的人說，「還好吧，我懶得為了幾十元人擠人，有爭議還得吵半天，惹得自己不開心。既不用多花1000元還拿到2000元，我覺得用信用卡的比較聰明。」也有人表示，「管他什麼折扣優惠，我就是不爽先拿1000元現鈔給國家花，選擇綁定信用卡按照我的節奏慢慢去消費。」