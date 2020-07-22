TVBS新任董事長陳文琦附3條款過關　1個月內要補實具媒體背景總經理



▲NCC對TVBS新任董事長陳文琦申請變更案罕見的以3大附款做出決議，外界對陳文琦(右1)與其妻王雪紅(右2)的政治立場多有聯想。（資料照片／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)22日以罕見的以3項附附款方式，許可聯利媒體(TVBS)申請董事長變更為陳文琦案。此案自去年8月受理至今近1年才做出決議，不僅創下電視台更換董事長紀錄，以3大附帶條件限期改善，也是電視台單純變更董事長案首見，TVBS若在1個月內無法補實具媒體專業背景總經理，NCC保留得廢止本許可處分之廢止權。



TVBS是在去年董事會改選新任董事長，8月向NCC申請原董事長張孝威變更為陳文琦，近1年的審查期間，NCC曾多次邀陳文琦率該公司執行副總經理及新聞部主管、副董事長丁廣鋐到會陳述意見，並進行相關行政調查，終於在22日做出同意決議，但也提出3大附款如下：





▲TVBS聯利媒體總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）



一、自NCC許可之次日起1個月內，補實具媒體專業背景之總經理；該公司並應依衛星廣播電視法第15條規定續向本會為變更之申請。

二、TVBS應於總經理選定後一週內，函報由董事長、總經理與新聞部門訂定之「新聞編輯室公約」至本會備查。

三、為強化公司治理，TVBS應依到會承諾內容於該會許可之次日起6個月內遴選1名具新聞專業背景且無持股之自然人董事(外部董事)。





▲經濟部公司登記資料顯示，TVBS董事長人選尚在NCC審議中，無法變更為新任的陳文琦。（圖／翻攝經濟部網站）



NCC發言人蕭祈宏表示，根據衛星廣播電視法，衛星頻道變更董事長需經NCC同意，NCC是依據行政程序法第93條第2項第4款規定，如TVBS未於期限內履行前揭負擔內容，NCC保留得廢止本許可處分之廢止權。



蕭祈宏強調，附款有時間限制，且附款條件不會影響該公司在經濟部的公司登記，也不會影響公司運作。NCC強調，本案後續將請聯利持續落實公司治理，依法令及章程召開相關會議，並將道會會議紀錄函報NCC備查，另應確實遵守雨岸交流與關係人交易揭露相關規定。