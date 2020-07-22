　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

OTT專法全文公布！YouTuber、自媒體、網紅不受管制

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲愛奇藝台灣站頁面。（圖／翻攝愛奇藝台灣站）
▲愛奇藝台灣站頁面。（圖／翻攝愛奇藝台灣站）

記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)22日確認並公布《網際網路視聽服務管理法》(俗稱OTT專法)草案5章共20條條文內容，並開設專區進行外界意見徵詢。依據該法定義，YouTuber或自媒體、網紅等透過平台以分享使用者分享內容（User Generated Content,UGC）都不在OTT專法管制內。且除經公告應登記之事業外，原則上以不強制登記為原則。

根據NCC公布的草案條文，重點如下：

一、明訂OTT專法主管機關為國家通訊傳播委員會。

二、以抓大放小精神，採較輕度之自願「登記制」方式，主管機關得公告一定經營規模以上之網際網路視聽服務提供者應辦理登記以納入管理。除經公告應登記之事業外，原則上以不強制登記為原則。為簡化申請程序主管機關將開放得以線上方式申辦登記。並採取業者自律及公私協力之治理模式。

▲館長（圖／翻攝自Facebook／飆悍）
▲NCC公布OTT專法，網紅、自媒體、YouTuber不包括在範圍內。圖為館長（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

三、明定「網際網路視聽服務」係指經網際網路傳輸，由服務事業以自己名義提供經其編輯、篩選之視訊內容服務，如：Netflix、LINE TV等。不包括另如社群媒體平台，其平台上之視訊內容係由平臺使用者將自己編輯之內容透過網際網路上傳至社群媒體平台，以分享方式供所有其他平臺使用者收視聽，不包括以分享使用者分內容（User Generated Content,UGC）及以交流資訊（觀點或經驗）為主之社群媒體平台。

四、屬公告辦理登記之境外網際網路視聽服務事業應指定代理人處理與本法相關事務。

五、服務提供者應於登記後定期向主管機關申報我國境內使用者數量、營業額、點擊數、流量及使用情況等營業資料。

六、依台灣地區與大陸地區人民關係條例第四十條之一規定，大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在臺從事業務活動。

▲▼ WeTV在台灣APP Store上架。（圖／翻攝自蘋果APP Store網站）
▲騰訊 WeTV在台灣APP Store上架。（圖／翻攝自蘋果APP Store網站）

《網際網路視聽服務管理法》草案條文

第一章總則

第一條
為促進網際網路視聽服務發展，保障公眾視聽權益，維護我國文化，特制定本法。

第二條
有關網際網路視聽服務事業之營運及其提供之內容服務，除本法之規定外，適用各該行為應適用之法律。

第三條
本法用詞，定義如下：
一、網際網路視聽服務：指以自己名義，經由網際網路，將經編輯、篩選之視訊內容提供我國使用者收視、聽並收取對價或從事廣告營利之服務。
二、網際網路視聽服務提供者：指提供網際網路視聽服務者。
三、網際網路視聽服務事業：指依本法登記提供網際網路視聽服務之事業。
四、使用者：指同意網際網路視聽服務事業之服務使用條款，收視、聽該服務者。

第四條
本法之主管機關為國家通訊傳播委員會。

第二章 登記及管理

第五條
網際網路視聽服務提供者，得檢附下列資料向主管機關申請登記：
一、公司名稱、登記地址。
二、公司或商業登記之國家及其登記字號。
三、依其他法律規定取得核准之證明文件。
四、聯絡人之名稱、住居所、聯絡電子信箱及電話。
五、網路位址。
六、服務內容。
七、營業概況說明。
八、其他經主管機關指定之資料。

依前項規定申請登記應具備之文件不全或記載內容不完備者，由主管機關通知限期補正，逾期不補正或補正後仍不完備者，不予受理其申請。

第六條
為保障公眾視聽權益，主管機關得考量使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益等，公告應依前條規定辦理登記之網際網路視聽服務提供者及應完成登記之期限。

依前項公告辦理登記之事業，應於其網頁設置我國內容專區並公開揭露當年度自製或合製我國內容之具體措施與比例。

依第一項公告辦理登記之事業，在我國境內無固定營業場所者，應指定我國境內居住之自然人或我國境內有固定營業場所之營利事業為代理人，代為處理與本法相關之事務，並向主管機關申報下列代理人資訊：
一、名稱及營利事業統一編號。
二、地址、聯絡電話及電子郵件信箱。
三、負責人姓名及身分證統一編號（或護照號碼）。
四、代理期間及代理範圍。
五、其他經主管機關指定之事項。

第七條
網際網路視聽服務事業登記事項如有變更者，應於事實發生後十五日內，檢附證明文件，向主管機關申請辦理變更登記。

第八條
網際網路視聽服務事業應定期向主管機關申報我國境內使用者數量、營業額、點擊數、流量及使用情況等營業資料。前項申報之方式、期日、資料範圍與期間及其他相關事項，由主管機關公告之。

第九條
網際網路視聽服務事業應以明確之方式，於其網頁公開揭露下列相關營業資訊：
一、第五條第一項第一款、第二款、第六款及第七款之資訊。
二、依第五條取得之登記證明。
三、依法應公開揭露之資訊。
四、其他經主管機關指定之資訊。

第十條
網際網路視聽服務事業應以明確之方式，於其網頁公開揭露其服務使用條款；其條款應包括下列事項：
一、提供服務之項目。
二、服務費用項目及消費者保護措施。
三、服務中斷之賠償。
四、隱私保護政策，包括伺服器及儲存裝置之所在地。
五、使用者及其服務使用資料之蒐集、處理及利用之方式、條件與限制，以及特定目的消失或期限屆滿時，應主動刪除、停止處理或利用該使用者資料，並以適當方式通知使用者。
六、資通安全政策，包括確保整體服務提供及使用者資料之資通安全防護措施
七、發生消費爭議時，使用者得選擇住、居所、營業所或事務所所在地法院為管轄地方法院。
八、即時、便利及有效之聯繫或直接通訊方式。
九、易於使用之申訴通報管道。
十、揭示使用者不得有侵害他人權益、違反兒童及青少年保護、智慧財產權之法律或其他違法行為。
十一、提供使用者收視之中文字幕，應為正體中文。前項服務使用條款有變更時，應以明確且易於取得之方式公開揭露；屬影響使用者重大權益之變更者，並應依使用者提供之聯繫資訊通知之。

第十一條
網際網路視聽服務事業預定暫停或終止營業者，應於三個月前通知使用者並於網站揭露補償措施，同時報請主管機關備查並副知網際網路視聽服務事業營利事業登記地之直轄市、縣(市)政府。

第十二條
電信事業或設置公眾電信網路者，不得對未依臺灣地區與大陸地區人民關係條例取得許可之大陸地區網際網路視聽服務提供者或其代理人，提供其為提供網際網路視聽服務所需之電信設備或電信服務；提供網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務，或其他利用連線服務、快速存取服務、高效能運算服務、資訊儲存服務組成之網際網路服務者，亦同。

電信事業、設置公眾電信網路者、提供網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務，或其他利用連線服務、快速存取服務、高效能運算服務、資訊儲存服務組成之網際網路服務者，對於與其合作之境外業者所傳輸之前項未取得許可之網際網路視聽服務提供者或其代理人發送之視聽服務內容，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例主管機關之通知予以攔阻或為必要之處置。

第十三條
網際網路視聽服務事業所提供之服務內容不得有下列情形：一、經相關主管機關認定妨害國家安全。二、妨害公共秩序或善良風俗。三、妨害兒童或少年身心健康。網際網路視聽服務事業應就其所提供之服務內容予以分級，並採取適當有效之防護措施；其服務內容級別、防護措施及其他應遵行事項之辦法，由主管機關另定之。

第十四條
網際網路視聽服務事業應共同成立或加入自律組織，遵守團體自律規範。前項團體自律規範為我國自律組織訂定者，應送主管機關備查。

第三章 輔導獎勵措施

第十五條
政府各單位辦理提升我國視聽服務內容製播能量之相關獎勵、輔導措施，應就網際網路視聽服務事業依第六條第二項規定辦理之具體措施，提出鼓勵方案。

第四章罰則

第十六條有下列情形之一者，經主管機關通知限期改正；屆期未改正者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並再通知限期改正；屆期仍未改正者，得按次連續處罰：

一、違反第六條第二項規定，未於其網頁設置我國內容專區或未公開揭露當年度自製或合製我國內容資訊。

二、違反第八條第一項規定，未定期向主管機關申報營業資料。

三、違反第十一條規定，預定暫停或終止營業前未依限於網站揭露使用者補償措施、通知使用者、網際網路視聽服務事業營利事業登記地之直轄市、縣(市)政府或送主管機關備查。

四、違反第十四條第一項，未共同成立或加入自律組織。
五、違反第十四條第二項，團體自律規範未送主管機關備查。

第十七條
有下列情形之一者，經主管機關通知限期改正；屆期未改正者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並再通知限期改正；屆期仍未改正者，得按次連續處罰：

一、違反第六條第一項規定，經主管機關公告而未辦理或未完成登記。
二、違反第六條第三項規定，未指定代理人或未向主管機關申報代理人資訊。
三、違反第九條規定，未公開揭露營業相關資訊。
四、違反第十條第一項規定，未公開揭露或未遵守服務使用條款。
五、違反第十條第二項規定，變更服務使用條款未以明確且易於取得之方式公開揭露;或對於影響使用者重大權益者，未依使用者提供之聯繫資訊通知。
六、違反第十三條第一項規定，提供之服務內容妨害公共秩序、善良風俗、兒少身心健康或經相關主管機關認定妨害國家安全。
七、違反第十三條第二項規定，未予分級或未採取適當有效之防護措施。

第十八條
違反第十二條第一項規定者，各目的事業主管機關得通知限期改正，屆期未改正者，處新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰，得按次連續處罰至改正為止；情節重大者，得逕處新臺幣五十萬元以上五百萬元以下之罰鍰，並通知其限期改正，屆期未改正者，得按次連續處罰至改正為止。

違反第十二條第二項規定者，由各目的事業主管機關處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰，得按次連續處罰至予以攔阻或為必要之處置止。

第五章附則

第十九條
網際網路視聽服務事業如涉有下列情事之一者，主管機關得廢止其登記：
一、依其他法律規定取得核准之證明文件，經撤銷或廢止確定。
二、終止營業或無正當理由暫停營業達六個月。

第二十條
本法自公布日施行。
 

NCC《網際網路視聽服務管理法》草案專區，意見徵詢【徵詢至109/9/20 23:59止】
 

ET快訊
北部知名女醫驚傳輕生！陳屍住家浴室
5天找到420具屍！街上橫躺遺體...「世界屋頂」疫情爆發
三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李眉蓁論文涉抄襲　當年口試委員：願配合調查

OTT專法全文公布！YouTuber、自媒體、網紅不受管制

複製「蔡英文社群之夜」台北經驗　「人蔘衝一波」移師高雄力挺陳其邁

林佳龍交通安全教學：行人看到大車「先退3步」等伊過　網罵爆：防衛性步行

蔡英文欽點　基隆市長林右昌接民進黨智庫副董事長

祭品文來了！何志偉：查獲假三倍券就發1200份雞排

香港美心員工染新冠肺炎　食藥署：2244盒月餅全數退運銷毀

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

民眾黨酸李眉蓁「你的論文不是你的論文」：要高雄人怎麼相信妳

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

李眉蓁論文涉抄襲　當年口試委員：願配合調查

OTT專法全文公布！YouTuber、自媒體、網紅不受管制

複製「蔡英文社群之夜」台北經驗　「人蔘衝一波」移師高雄力挺陳其邁

林佳龍交通安全教學：行人看到大車「先退3步」等伊過　網罵爆：防衛性步行

蔡英文欽點　基隆市長林右昌接民進黨智庫副董事長

祭品文來了！何志偉：查獲假三倍券就發1200份雞排

香港美心員工染新冠肺炎　食藥署：2244盒月餅全數退運銷毀

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

民眾黨酸李眉蓁「你的論文不是你的論文」：要高雄人怎麼相信妳

全中運台東代表隊再創佳績　累計至22日已摘下17金

突破尺度！曾莞婷白天老師、晚上性感睡衣凍末條「引發師生戀」　

瑞基新冠肺炎檢測設備、試劑　獲獲TFDA產銷及輸出許可證

快訊／北部知名女醫驚傳輕生！陳屍住家浴室 　丈夫醫救不回

卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

超低調「手搖飲龍頭」掀4倍芒果肉戰！一年400萬杯　對手看不到車尾燈

預防糖尿病！快走藏「5大好處」做了更長壽...每天30分↑超燃脂

最強迴轉壽司「金澤」海外首店SOGO忠孝登場　必點3道錯過太可惜

南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

長瀨智也被爆退出「合作30年」傑尼斯！　TOKIO「兩年少了2成員」堅持不解散

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

僅回應2分鐘…李眉蓁：終於明白韓市長心情

李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺

立法院通過護照正名案　決議強化「台灣」、「TAIWAN」辨識度

中山大學最新聲明　論文取消「永不公開」選項

全球疫情失控！王浩宇狠酸：台灣還在吵塑膠套

「國民法官法」參審制23歲可任國民法官

王浩宇痛批：我們差點差點就沒有高鐵

快訊／王世堅批三倍券「好笨好慢好浪費」　蘇貞昌回應了！

李眉蓁論文爆96％抄襲　童振源：中山大學已啟動審查

論文96%雷同！李眉蓁：蔡英文回應我就回應

李眉蓁論文爆「整本抄襲」　江啟臣擬推給審查拖過補選

李眉蓁陷論文抄襲...拖蔡英文下水　回顧「黑英計畫」反被K

更多熱門

相關新聞

NCC要求澎湖社區廣播電台改善財務

NCC要求澎湖社區廣播電台改善財務

屬於「飛碟聯播網」成員之一的澎湖社區廣播電台FM 89.7，因長期累積短絀占捐助財產總額比率約90%，NCC22日審查其屆期換發廣播執照申請案，決議只發給3個月臨時執照，請該事業2個月內提出增加捐助財產及降低虧損改善計畫，若屆期未補足者將廢止執照許可。

中嘉、凱擘、TBC申請《三立iNEWS》定頻48

中嘉、凱擘、TBC申請《三立iNEWS》定頻48

TVBS董事長更換陳文琦附3條款過關

TVBS董事長更換陳文琦附3條款過關

暑假追劇追起來！OTT平台祭出5折優惠

暑假追劇追起來！OTT平台祭出5折優惠

三立iNEWS擠入有線電視新聞區塊定頻CH48

三立iNEWS擠入有線電視新聞區塊定頻CH48

關鍵字：

NCCOTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

美下令：中國72hrs內關閉駐德州使館

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面