TVBS回應NCC4大質疑！陳文琦董事長案被卡8個月才沒開董事會



▲韓國瑜與張善政參選總統時曾訪宏達電，由王雪紅(右2)與陳文琦(右1)夫妻親自接待，其政治立場讓TVBS新聞一舉一動都被外界高度檢視。（資料照片／記者李毓康攝）



記者陳世昌／台北報導



針對NCC要求TVBS提供公司治理、專業經理人、編輯室公約三大事項書面資料，做為審議是否同意TVBS更換董事長為陳文琦？TVBS1日下午回應指出，過去8個月未召開董事會，是因為NCC遲未核准陳文琦董事長人事案，因此經濟部無法受理TVBS代表人變更，為尊重NCC職權，TVBS才一直未召開董事會。



針對TVBS副董事長丁廣鋐1日前往NCC出席董事長變更案說明，以及NCC提出的質疑(相關新聞：丁廣鋐希望陳文琦不要兼總經理！TVBS董座卡關NCC)，TVBS回應如下



一、丁廣鋐質疑TVBS更換新任董事長陳文琦之後，近8個月來未召開董事會



TVBS：

由於NCC遲未核准陳文琦董事長人事案，因此經濟部無法受理TVBS代表人變更，為尊重NCC職權，TVBS過去八個月一直未召開董事會。期盼NCC能儘早通過陳董事長人事案，以利董事會正常運作。





▲經濟部公司登記資料顯示，4月1日聯利媒體董事長仍為張孝威，尚未變更為陳文琦。（圖／翻攝經濟部網站）



過去這段時間剛好媒體產業面臨巨大挑戰與衝擊，因此陳董事長帶領TVBS進行組織改組與節目調整。年初至今，TVBS新聞台收視率穩坐國內新聞頻道龍頭，並持續被國內及國外的組織評為最多人使用及受信賴的新聞頻道；TVBS歡樂台與TVBS 56頻道也即將於4月推出全新節目內容，TVBS歡樂台推出旗艦綜藝，結合新媒體和網紅經濟。TVBS頻道更新節目、調整內容、加強議題的深度討論，特別針對國際、財經、科技等時事趨勢議題。整頓之結果已獲得初步成效，期待於近期召開董事會。

二、丁廣鋐質疑，身為副董事長卻問不到TVBS人事跟財務？



TVBS：事實上過去八個月，與丁副董事長的溝通，都是依照過去慣例。

三、TVBS董事長陳文琦會兼總經理？



TVBS：TVBS會一直尋找最好的專業經理人來擔任這個職務。





▲TVBS聯利媒體，旗下的新聞台是收視率第一品牌。（示意圖／記者湯興漢攝）

四、NCC委員要求TVBS新聞部簽署編輯室公約，董事長及其他領導階層不要去干預



TVBS:

TVBS目前並未簽署編輯室公約。新聞部是透過編採專業分工與倫理委員會的自律機制、與持續的教育訓練進行新聞內控，以獲得觀眾高度信賴為主要目標。因此，維護新聞專業與獨立自主是TVBS新聞部的價值與例行工作。雖未以編輯室公約形式簽署任何文字，但TVBS新聞展現的專業與自律，根據NCC委員們的說法，已是各家媒體中的模範生。若NCC堅持要求，TVBS新聞部可以研究。



編者按：

TVBS現任董事長陳文琦目前也擔任威盛集團董事長，是台塑集團創辦人王永慶二房次女王雪紅的夫婿。TVBS副董事長丁廣鋐持有35%股權，他的父親是被越南台商稱為「越南王」、曾任中央貿易開發股份有限公司董事長的丁善理。