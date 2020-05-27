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設外部新聞專業董事、總經理　NCC提TVBS新董座陳文琦「解套」三原則

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▲▼威盛集團董事長兼首席執行官陳文琦。（圖／記者陳政錄攝）
▲TVBS申請變更董事長為陳文琦，NCC審查10個月還未決議。（資料照片／記者陳政錄攝）

記者陳世昌／台北報導

TVBS(聯利媒體)申請董事長變更為陳文琦案在NCC進行長達10個月審查後，27日有新進展。NCC表示，希望TVBS能再說明，制定新聞部「編輯室公約」、設立「外部新聞專業董事」，以及新董事長上任後1個月內聘任新聞專業背景總經理等三大事項。NCC發言人蕭祈宏說，這是NCC經過討論形成的共識，TVBS願意或是不願意做，都將做為後續NCC是否准許董事長變更的參考。

TVBS於2019年8月申請變更新任董事長為陳文琦，因其同時兼任TVBS總經理，也是威盛電子董事長，NCC考量其新聞專業、是否會干涉新聞獨立運作？使單純的董事長變更案審查一直懸而未決。

蕭祈宏表示，TVBS董事長變更依法需NCC委員會同意，委員會考量的是整體營運問題 ，且新聞台的規管強度會比一般電視台強一點，各種問題都會考慮進去，而「編輯室公約」、「外部新聞專業董事」是在整個討論過程中形成的共識，希望TVBS能再說明如何執行。
▲▼TVBS聯利媒體總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）
▲TVBS聯利媒體申請變更董事長，NCC高規格要求建立新聞專業、獨立運作機制。（圖／記者湯興漢攝）

對於外界批評NCC對TVBS去年8月就申請的董事長變更案遲遲無法決議，且出現比其他新聞台更嚴格的要求，蕭祈宏表示，每一個新聞台或電視台換照、人事變更，到了NCC都是個案審查，如果是法律上有明確規定的，NCC會要求一定要完成，至於其他NCC如果認為規管上需要的，會跟對方討論，希望可以達到公司長遠治理目的。

蕭祈宏指出，依法TVBS目前的代理董事長陳文錡是可以召開董事會，公司治理業並未受影響，也沒有違法問題。

NCC內容處簡任視察陳書銘表示，TVBS已回文表示最遲6月底之前會開董事會。TVBS內部的「編輯室公約」草案有出來，但尚未正式報給NCC。

至於增加「新聞背景外部董事」，應由非法人股東指派，NCC要了解TVBS完備這些需要多少時間，要如何運作。

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