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丁廣鋐希望陳文琦不要兼總經理！TVBS董座卡關NCC

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▲▼TVBS(聯利媒體)副董事長丁廣鋐（圖／翻攝TVBS新聞畫面）
▲TVBS(聯利媒體)副董事長丁廣鋐（圖／翻攝TVBS新聞畫面）

記者陳世昌／台北報導

TVBS(聯利媒體)副董事長丁廣鋐1日現身NCC(國家通訊傳播委員會)，首度出席TVBS董事長變更審議會做說明。據NCC官員轉述，丁廣鋐對於現任董事長陳文琦兼任總經理的做法不表認同，也對TVBS更換新任董事長之後已長達8個月沒開過董事會覺得奇怪。NCC最後要求TVBS就公司治理、專業經理人、編輯室公約這三大事項，提供書面資料之後再行審議。

NCC1日就TVBS申請變更董事長為陳文琦續行討論，持股35%的副董事丁廣鋐以關係人到NCC出席審議會，並提出一些看法，NCC發言人蕭祈宏轉述指出，丁請主管機關還是要注意到公司治理的問題，比如TVBS已有8個月的時間沒有召開董事會，在這之前是每2個月開一次；丁說自己是副董事長，但有關人事、財務運作上完全沒有經過他，他問也問不出結果來，有違他過去的一些常例。
▲▼威盛集團董事長兼首席執行官陳文琦。（圖／記者陳政錄攝）
▲TVBS董事長兼總經理陳文琦，同時也是威盛集團董事長兼首席執行官。（資料照片／記者陳政錄攝）

據轉述，丁廣鋐有向董事會反應，希望不要董事長(陳文琦)同時兼任總經理，畢竟TVBS電視台的三個頻道，其中有二個是新聞，專業經理人還是需要的，建議總經理還是要找外面的新聞傳播這方面的專業經理人來擔任比較適合，對公司營運、形象會比較正面、比較長遠。

NCC委員再次強調，希望董事長不要影響到整個新聞製作專業，委員會要求TVBS的新聞製作要有「編輯室公約」，希望董事長及其他領導階層不要去干預。有關委員會對編輯室公約的期望，據蕭祈宏轉述，丁廣鋐也表示贊同。

NCC最後決議，此案將再請TVBS就公司治理、專業經理人、編輯室公約這三大事項，提供書屇面資料之後再行審議。

▲▼TVBS聯利媒體總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）
▲TVBS聯利媒體總申請更換董事長一案，卡關NCC8個月。（圖／記者湯興漢攝）

蕭祈宏表示，TVBS在經濟部公司登記的部份已完成新任董事長陳文琦的登記，但依法更換董事長需報請NCC許可，這與經濟部登記無直接關係，但會影響未來電視台評鑑、換照。然而經查詢經濟部公司登記的資料顯示，截至4月1日聯利媒體的登載董事長仍為張孝威，尚未變更為陳文琦。

▲▼經濟部公司登記資料顯示，4月1日聯利媒體董事長仍為張孝威，尚未變更為陳文琦。（圖／翻攝經濟部網站）
▲經濟部公司登記資料顯示，4月1日聯利媒體董事長仍為張孝威，尚未變更為陳文琦。（圖／翻攝經濟部網站）

 TVBS現任董事長陳文琦目前也擔任威盛集團董事長，是台塑集團創辦人王永慶二房次女王雪紅的夫婿。TVBS副董事長丁廣鋐持有35%股權，他的父親是被越南台商稱為「越南王」、曾任中央貿易開發股份有限公司董事長的丁善理。
 

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