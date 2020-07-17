台中嬤好市多插隊！她「高EQ應對」給4歲女兒機會教育：祝妳長命百歲

▲阿嬤裝沒聽見堅持插隊。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

大部分台灣人有禮貌守秩序，但總有幾個害群之馬喜歡插隊、破壞規矩。台中一位媽媽昨晚和家人到好市多購物，結帳時遇到一位身穿花色上衣的阿嬤，拉著推車緩緩地插入隊伍中央，經勸阻後還裝作沒聽見，硬是把商品放上輸送帶結帳，4歲女兒在旁邊目睹整個過程，當場給了她最佳機會教育。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，當時她和老公、女兒在櫃台前排隊結帳，其他人也安分地按照順序等候，結果一位阿嬤拉著推車緩緩走來，若無其事地插入隊伍中，「我老公請妳排隊，妳不但態度傲慢還腦羞成怒」，硬說剛才沒看到人在排隊，所以才把推車拉過來。

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▲連4歲女兒都知道要乖乖排隊。（圖／翻攝自爆怨公社）



阿嬤強詞奪理的同時，雙手也不忘記要繼續動作，迅速把鮮奶等商品放上輸送帶，結帳完畢後速速走人。原PO當下發現這位阿嬤無法溝通，便沒有繼續和對方爭論，轉個念一想，剛好給在場的4歲女兒機會教育，告訴孩子插隊是不對的行為，女兒也成熟回應，「我們老師說這樣就是要去後面排隊，不然就是插隊，其實我同學也有這樣的行為，我覺得不好，不喜歡。」

雖然原PO當下心裡很不舒服，但也在女兒面前展現了高EQ，事後發文向那位阿嬤表示，「祝妳長命百歲」，語句中充滿無奈之情。其他網友則留言諷刺，「生死簿也可以幫她插一下隊」、「從看一個人推Costco推車，就能知道誰平常是馬路三寶」、「再插也沒幾次了，你ok她先插」、「他們時間剩下不多了，我都這樣想。」