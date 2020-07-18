高雄氣爆6年！他「取7次頭皮重生」連呼吸都不會...遭女友棄離　媽1句話爆哭

▲陳楚睿一個月後清醒，連呼吸都不會！（圖／翻攝醫師好辣，下同）



記者劉維榛／綜合報導

2014年高雄發生恐怖氣爆，前鎮區凱璇、一心路口瞬間成了人間煉獄，帶走32條人命，更釀321人受傷。轉眼間過了6年，傷者陳楚睿分享人生轉折，在加護病房昏睡1個月，他忘了怎麼呼吸、無數次的手術、遭民眾眼光歧視，甚至被女友拋棄，以及2年封閉在家裡，直到媽媽一句話讓他找回新人生。

陳楚睿上節目《醫師好辣》娓娓道來這6年的心酸歷程，只見他臉上燒燙傷疤痕，成了人生無法抹滅的陰影，氣爆當年，23歲的陳楚睿在消防局當替代役，他負責灑水降溫、戒備等工作，怎料幫同仁順完管線，才準備要休息，突然砰巨響，「底下地板突然炸開，我整人飛起來，接著掉到火坑，四周都是火光...」

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彷彿置身火坑壕溝，陳楚睿餘悸猶存表示，手腳被燒到，「就像被強力膠黏住，根本打不開」，為了活命，陳楚睿拼命往上爬，一次一次失敗同時，身體也越來越僵硬，但憑著意志力「就怕再也見不到家人」，終於在第五次逃脫。

▲燒燙傷復健之路好苦！



抵達醫院後，陳楚睿再次清醒已是1個月後，59％燒燙傷且二到三度燒傷的他鼻酸表示， 當時被氣切，「還忘了怎麼呼吸...我想哭的權利都沒有，因為連衛生紙都拿不起來」。面對傷口重建之路，陳楚睿說又是另一個折磨，取了7次頭皮、鼠蹊部取10層100公分皮膚來做植皮，手術歷經17次，一次開刀時間就長達16小時。

但真正讓陳楚睿難過的是「人性」，出院後，他迫不期待去逛百貨公司、去復健等，無奈一次次被路人異樣眼光看待。陳楚睿印象深刻表示，路上曾遇到小孩子問家長，「他怎麼會變這樣？」怎料爸爸當眾回應「不要靠近他！」陳楚睿也直言「把我跨出門的勇氣給磨光了。」

▲媽媽一句話讓他重生！



將近有兩年時間，陳楚睿寧願鎖在家裡，不願復健也不出門，而女友在這關鍵時刻，也毅然而然選擇分手。媽媽不願見兒子傷心又自閉，暖喊「女朋友會離開，但媽媽永遠都會在！」這一句話也瞬間讓陳楚睿清醒，「我不能再把自己關在房間裡了！」

浴火重生的陳楚睿，更加珍惜與家人的相處時光，也找回自信幫助同樣傷友，「理解可以消除歧視」，也積極推廣臉部平權運動，未來會赴英國讀書，專攻展覽策展區塊，「希望發會更大的影響力！」