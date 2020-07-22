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解封！「苗北藝術節」疫後開張　10月起10場國內外名家盛情獻演

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▲「2020苗北藝術節」活動，邀請國內外知名演藝團隊及國寶大師推出10場精選展演。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲「2020苗北藝術節」活動，邀請國內外知名演藝團隊及國寶大師推出10場精選展演。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣苗北藝文中心將從10月起至12月20日舉辦「2020苗北藝術節」活動，邀請國內外知名演藝團隊及國寶大師推出10場精選展演，聯手打造在地藝文盛事，縣長徐耀昌今天北上宣傳，邀請民眾到苗栗欣賞高品質及深動人心的展演，重啟疫後藝文新生活。

因應防疫措施逐步解封，苗北藝文中心推出首屆「苗北藝術節」活動，針對不同年齡層、不同客群的藝文參與，策畫「首席名家」、「經典交響」、「跨界共製」、「國寶大師」等系列10場不同主題、跨域創新的精采節目，並首度揮軍北上國家音樂廳召開記者會宣傳，包括縣長徐耀昌、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、苗北藝文中心董事長徐千剛與國家工藝成就獎國寶大師張憲平、新象環境文創董事長樊曼儂及演出團隊都出席啟動儀式，歡迎大家都到苗栗慢城旅遊及欣賞精彩展演。

▲「2020苗北藝術節」活動，邀請國內外知名演藝團隊及國寶大師推出10場精選展演。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌指表示，苗北藝文中心去年改制為文化藝術類型行政法人，為國內非六都首例，2020年2月藝術行政經驗豐富的林佳瑩到任總監後，積極策畫推動展演跟藝文教育雙頭並行，希望能與國內各大品牌團隊、表演場域合作，發掘苗栗、連結台灣、吸納世界，打造苗栗表演藝術新氣象。

苗北藝文中心指出，4大系列、10場演出票價自300至1000元不等，即日起至7月31日開放任選6場5折早鳥限量套票預購；另設限量100席售價100元的學生樂齡體驗專區，將於8月1日起全面啟售，民眾以經濟實惠的票價，就能夠欣賞到高水準的藝文展演，購票優惠及相關資訊請洽兩廳院全台售票處、苗北藝文中心查詢。

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