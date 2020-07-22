李眉蓁論文「整本123頁」全用抄的！　3大離譜鐵證、原作者曝光

▲國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁，先遭爆料論文抄襲4頁，還有同志緩頰，但本刊進一步調查發現她123頁的論文全是抄來的。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文抄襲爭議再爆新證據！本刊調查，李眉蓁攻讀中山大學大陸所（現已改名中國與亞太區域研究所）碩士在職專班的論文，不只涉抄襲僑務委員會委員長童振源的文章達4頁多，論文在扣除摘要、目錄及參考文獻之後，整本多達123頁的本文內容，幾乎都抄襲他人著作，其中有高達96％的頁數，更都抄襲自台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

「十幾年前我只是一個沒有擔任公職的學生，現在還能被拿出來討論，我真的是受寵若驚！」李眉蓁日前遭爆當年論文有4頁多都抄襲自童振源的文章，對於指控，李眉蓁20日受訪雖致歉說，「可能有一些註腳沒有標註到，這個我要說聲抱歉」，但卻也強調，中山大學是個很有水準的學校，「我已經通過中山大學的審查，我相信這應該沒什麼問題。」

當天，她甚至還在臉書貼文直批，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁的許多政策，「只是複製貼上經濟部的懶人包和韓市長的政績」。國民黨文傳會副主委黃子哲在政論節目上更替她緩頰說，「如果要抄襲應該整本，不會只有4頁！」

不過，本刊進一步接獲高雄地方人士爆料，狠酸陳其邁政見是「複製貼上」的李眉蓁，她的論文卻「不只抄4頁」，而是整本幾乎都複製貼上、抄襲自他人著作。本刊仔細一一檢視後發現，除了段落、章節之間的連接字句外，這本讓李眉蓁拿到碩士學位的論文，幾乎沒有任何研究是出自於她本人的創見與分析。

因李眉蓁的論文未開放電子版本下載，本刊記者21日前往位於台北市中山南路上的國家圖書館調閱她的論文紙本。李眉蓁這本題為《台灣對中國大陸之貿易分析》的論文，是她在2008年7月所完成並出版，扣掉前後的摘要、目錄及參考文獻，本文共123頁。

但本刊檢視後發現，內文除有少數章節、約4頁多的篇幅是抄襲、組裝自童振源2004年11月29日在政大中國大陸研究中心一場「兩岸政經互動」的演講整理稿，其餘的內容卻幾乎完全拼湊、抄襲自雷政儒當年的碩士論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》，李眉蓁論文共123頁的本文，每一頁都有極大篇幅抄自他人著作，而她的參考文獻中卻對童、雷2篇文章隻字未提。

根據本刊取得的李眉蓁論文顯示，她的論文指導教授是時任中山大陸所所長的林德昌，學位考試委員則包括東華大學副校長朱景鵬、政大國際關係研究中心的中國社會經濟研究所主任趙甦成，其中朱景鵬曾任花蓮縣副縣長、馬英九政府的研考會主委、國民黨指定中常委等職。

本刊截稿前去電李眉蓁陣營詢問，除了童振源之外，李眉蓁的論文是否還涉抄襲其他論文？李眉蓁陣營表示，辦公室未看到具體爆料內容，無從回應。

本刊調查，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁攻讀碩士在職專班的論文，本文123頁幾乎都抄自他人著作，而李不但照抄還「亂抄」，除了內文幾乎複製貼上，就連正體字、異體字的用法、錯字寫法、甚至標點符號也都複製貼上發，幾乎一模一樣，這3個小細節，更顯示李眉蓁的論文幾乎是不經思考就全搬自他人著作。

本刊比對李眉蓁與台北大學當年碩士生雷政儒的2本論文發現，李眉蓁的論文就連字體的用法也照抄。雷政儒的論文提到台商時，是使用正體字「臺商」及異體字「台商」交錯撰寫，離譜的是，李的論文用法也一模一樣。

例如李在第二頁提到，「臺商赴大陸投資的角度及造成兩岸產業呈合種分工型態著手」「臺商在大陸的經營情形及遭遇的困難」「台商赴大陸的投資演變」「並對赴大陸投資的台商提出具競爭力的策略性建議」，都與雷政儒論文的寫法完全一樣，顯然是直接複製貼上，連重新校稿都沒有。

此外，雷政儒論文誤植的詞、甚至錯字，李眉蓁也照樣大抄特抄。例如第15頁，當談及為何學者認為產品創新多集中在美國時，雷政儒的論文提到「美園（應為美國）的單位勞動成本高」，但李眉蓁也一樣照抄未改；而李在文中119頁的錯字「『僅』（儘）管如此」，同樣也從雷政儒的論文原字照抄。誇張的是，120頁其中一段的結尾，雷政儒的論文忘記加上句號，李竟也「巧合地」沒有加上句號。