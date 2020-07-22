黃子哲2天前護航李眉蓁「要抄就該抄整本」　網酸：「神預言家」

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

記者蘇晏男／台北報導

針對高雄市長補選候選人李眉蓁日前被指控碩士論文抄襲僑委會委員長童振源的文章達4頁，國民黨文傳會副主委黃子哲20日就替李眉蓁緩頰，「如果要抄襲，應該整本，不會只4頁」，不料，李眉蓁22日又被踢爆整本123頁本文內容，幾乎都抄襲他人著作。對此，就有網友在PTT上表示「神預言家」。

黃子哲20日上《鄭知道了》談到李眉蓁抄襲論文風波時表示，坦白講，照理應該是引用，但引用沒有寫明出處，就會變成抄襲，「我看眉蓁的反應，內容可能部分沒有備註參考文章，表示歉意」，當然他覺得，「到底算不算刻意抄襲」，教育部應該有一套審查機制。

黃子哲也坦言，如果要抄襲，應該整本，不會只4頁。不過，此話一出，立刻引起主持人鄭弘儀驚呼，「原來你的標準是這樣」；而其他來賓也紛紛表示，那就是複製不叫抄襲。

更出乎意料的是，李眉蓁的中山大學大陸所碩士在職專班論文又被踢爆，整本多達123業的本文內容，幾乎都是抄襲他人著作，且有高達96％的頁數，是抄襲一名台北大學碩士生於2000年出版的論文。

對於黃子哲護航李眉蓁的一番話，有網友就在PTT八卦版留言表示，「神預言家」、「黃子哲講實話給推」、「子哲好誠實，的確是抄整本了」、「子哲你這樣爆自己人對嗎」。

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