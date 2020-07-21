太陽能逆變器遭爆「華為製造」　立法院要求立即更換

▲立法院太陽能逆變器遭爆由華為製造。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院鎮江會館頂樓使用的太陽能逆變器，遭爆是由中國大陸廠商華為製造，恐使國會陷入資安危機。對此，立法院總務處21日下午表示，如經發現有危害國家資通安全產品，將立即更換以維護院區安全。

立法院鎮江會館頂樓的使用高效率單晶PERC太陽能模組板，傳出左側是一排逆變器，上頭印有「永鑫能源」字樣，而機器右側的製造產地顯示為「中國」，並印上「華為」商標。根據媒體報導，因逆變器可遠端聯網遙控，紅色能源已入侵立法院，我國最高民意殿堂恐陷資安危機。

對此，立法院總務處21日下午表示，立法院太陽能發電系統採用標租方式辦理，並於2017年4月8日決標京承能源有限公司，並且自2017年10月啟用迄今。

總務處指出，承包廠商採用之相關零組件，均符合當時政府相關法令規範，如經發現有危害國家資通安全產品，將責成承包廠商，依據行政院於2019年4月18日訂定之「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，以及公告之資安產品禁購清單等規定，要求立即更換，以維護院區安全。

為響應政府推展非核家園政策，並推動再生能源產業發展，打造綠能國會，立法院在第9屆於鎮江會館屋頂架設太陽能發電系統，並於2017年10月26日正式啟用，面積545平方公尺，每年可以發電10萬度，足夠提供一般家庭約28戶的用電量，還可以減碳53噸約等於半個大安森林公園。

▼時任立法院長蘇嘉全及新日光董事長洪傳獻出席太陽能板及電源系統啟用典禮。（圖／記者周康玉攝）

