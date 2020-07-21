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電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

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東森購物線上振興活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「全民振興 回饋翻倍」第二波加碼開跑中，主打購買旅遊商品最高回饋近萬元。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻振興券啟用商機，不少通路霸氣再加碼，電商自辦振興響應也有一波波優惠活動，東森購物網主打買旅遊最高給9,888回饋，搭配2020台中購物節，可參加抽千萬精品豪宅；生活市集APP發放第二波振興優惠券，無條件直接給4千、消費再送4千；Pinkoi藝文專區搭配藝FUN券使用，再送代幣回饋；蝦皮24h開灑3折振興券，完成任務可爆拿15張折扣券、再抽iPhone 11。

東森購物網再推第二波「全民振興 回饋翻倍」活動，7/24以前使用序號「ETMALL3000」兌換東森振興1元折價券，消費並登記可獲得3,000元回饋之外，7/15～8/10購買旅遊專區指定商品，消費滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，使用綁定振興三倍券之銀行信用卡或電子支付結帳，再回饋3,000元，換算最高可享回饋9,888元。另搭配2020台中購物節區活動，於指定旅宿下單訂房，消費滿500元並下載台中購物節App登錄發票，即可參加抽千萬精品豪宅與百萬獎金。

生活市集發放第二波「生活市集振興優惠券」（圖／生活市集提供）

▲第二波生活市集振興優惠券將發放金額提高。（圖／生活市集提供）

生活市集再推出APP限定第二波加碼「生活市集振興優惠券」，將發放金額提高，主打無條件直接給4千，分別為600元面額3張、400元4張及200元面額3張，適用於全站折扣商品，消費至指定門檻即可抵用，8/3前完成任2筆不限金額訂單，將於9/8再歸戶獲得4,000元，若成功參與兩波振興經濟優惠活動，將能獲取最高價值14,000元的「生活市集振興優惠券」。

Pinkoi推出「Pinkoi Experience 藝文專區」，規劃在地文化、親子共遊、美學培養3大主題，提供全台超過1,500種深度藝文體驗活動，另於7/22～9/30使用藝FUN券消費任一藝文專區活動，加碼贈600 P Coins代幣回饋，可用於兌換Pinkoi合作夥伴之門票、設計好禮、購物折扣、訂房優惠、里程、電影與飲品，例如奇美博物館特展門票、cama café品項、KKday禮物卡等。

蝦皮購物於蝦皮24h推出闖關搶券活動，7/21～7/31期間完成3大任務，在生活美食、美妝保健、3C家電、免運直送、流行時尚等指定館別關注加分享、下單、消費滿額達門檻，最高可得15張優惠折扣券，還有機會抽中iPhone 11，首4日更加碼於每日12:00開搶3折券，最高折抵3,000元。

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