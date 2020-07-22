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減容貨櫃助澎湖沿海岸　每年減至少「30噸海廢保麗龍」！

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▲海廢保麗龍。（圖／翻攝自Facebook/澎湖縣環保局）

▲海廢保麗龍。（圖／翻攝自澎湖縣環保局臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

光寶科技「SEA HOPE看到海洋的希望」與澎湖推動海廢再利用環境專案，在2018年10月至2019年12月，協助澎湖清運約34噸海廢保麗龍，並於日前捐贈全球首創「海廢保麗龍減容貨櫃」給澎湖縣政府，一年可為澎湖減去至少30噸以上的海廢保麗龍。

澎湖群島總長449公里的海岸線，每年受海洋潮流影響，海岸常堆積保麗龍、廢棄漁具、浮球、漂流木等海廢物，而其中保麗龍體積龐大，載運成本遠高於回收利益，成為海廢中最棘手的問題。

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澎湖過去平均年產海漂保麗龍約30噸，都是以人工刨除污穢表面後壓縮成保麗龍磚變賣，污穢部分再以太空包裝袋運回台灣處理，但運輸上須大筆費用，現有減容貨櫃的加入，讓澎湖海漂保麗龍回收變資源，建立資源永續發展。

澎湖環保局指出，減容貨櫃是利用溶解原理將保麗龍溶解，約可減少9成體積，經混煉提取技術將塑膠分離，產生塑料後再製成鍵盤與滑鼠等產品。

據光寶科技SEA HOPE看到海洋的希望資料顯示，全球每年約有800萬噸塑膠垃圾流入海洋中，預計2050年海中垃圾將多過海洋生物，台灣每年受洋流與東北季風影響，沿岸至少有100噸以上的廢棄保麗龍堆積。

澎湖縣政府去年在縣長帶領下，動員全縣96個社區淨灘220公里清理海廢320噸，今年也獲得環保署專案支持，預計能為澎湖海岸處理更多海廢保麗龍。

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