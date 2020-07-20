單日湧萬人「懲罰澎湖」機車塞爆街頭旅客看傻　林佳龍說話了

▲交通部長林佳龍上午出席公路總局活動。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

隨著疫情趨緩，國內旅遊鬆綁，民眾開始「報復性旅遊」，離島澎湖近日出現大塞車的景象，主要幹道中正路到處都是人，機車大爆滿，跟台北街頭沒兩樣。交通部長林佳龍今（20）日接受聯訪時表示，因為台灣疫情控制得好，國旅大爆發，一開始澎湖、金門、馬祖及宜蘭、花蓮、台東等比較度假的地方，初步國旅效果有達到，觀光局澎管處也會跟澎湖縣政府溝通，會針對他們的需要提供協助。

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▲澎湖中正路塞爆，宛如台北街頭。（圖／翻攝《東森新聞》）



林佳龍上午出席公路總局越山臨海記暨中橫60周年特輯新書發表會，會前受訪時被問及連日澎湖交通亂象，他表示，台灣疫情控制得好，所以國旅大爆發，大家一開始都想到澎湖、金門、馬祖及宜蘭、花蓮、台東這些比較度假的地方，初步效果有達到，但中、北部旅遊也是很好的選擇。

針對澎湖假日期間人潮比較多，林佳龍表示，觀光局在澎湖有澎管處，後續會跟澎湖縣政府溝通協調，會針對他們的需要提供協助。他也說，在澎湖其實還有不同景區，例如北海跟東海也都很值得旅遊，澎湖之外也有其他地方，建議其他家庭旅遊可以多利用非假日，會持續做好疏導跟分流。

林佳龍強調，很高興看到國旅復甦，期待業者一定要提供最好的品質去服務旅客，如果造成一些問題，也希望可以跟包含澎湖縣政府跟觀光局來反應。

另外，針對安心旅遊19歲以下免費玩樂完的致青春方案，經費快要用完的狀況，林佳龍強調，這個活動引起很大的迴響，也有很好的效益，成功的政策一定會貫徹如期舉辦到8/31；預算方面，這次安心旅遊涉及到項目有一定彈性，會有相關科目來支應。

▼澎湖人潮相當誇張。（圖／澎湖縣警局）



2020年花火節首場離島場次18日在澎湖白沙鄉吉貝村舉行，吸引大批遊客前往朝聖，導致交通大打結，破百台汽、機車在路上竄動，盛況讓當地居民嚇傻。由於遊客爆多，租車需求大增，有業者甚至把店內所有的車輛都出租了，還是有不少遊客來問，導致要四處調車，但也怎麼都調不到，「再有100台、50台都不夠。」

澎湖主要幹道中正路塞滿車輛，形成了「機車瀑布」，讓遊客看了相當傻眼，若沒有仔細分辨，還以為自己是在台北街頭。

▼澎湖花火節人潮相當可怕。（圖／記者陳俊宏攝）



隨著疫情解封，中央推出安心旅遊離島加碼、三倍券等補助，離島成了熱門旅遊景點，澎湖更是國旅之最，近日更是每年花火節舉辦的時間，來往澎湖的飛機、輪船光是15日就達到1.5萬人次，超越每日最高乘載量。

儘管遊客帶來錢潮，但澎湖的基礎民生水電、軟硬體設施未來可能遇上狀況，無法負荷，甚至已有管線末端出現缺水的狀況，讓當地居民不禁大嘆，根本是在「懲罰澎湖」。

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