澎湖變練車場！當地人曝30mins車程「4種違規起跳」　一看崩潰：全外地來的

▲澎湖近期遊客爆滿。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國旅正夯外加暑假到來，離島成了很多人的度假勝地，澎湖近日租車行「一車難求」，也爆出當地交通問題。一名當地人在PTT的Gossiping板上發文，直說最近澎湖的交通真的超級爛，爛到沒辦法用幾個字形容，各種闖紅燈、並排騎車等違規狀況都有，忍不住問卦「澎湖是不是變成全台最大練車場了？」

這位網友文中表示，他光從馬公開車到西嶼，這段約30分鐘的車程，就遇到一群人闖紅燈，還沒打方向燈從外線車道大切左轉、蛇行，在跨海大橋上看到3台以上機車並排騎車，「在澎湖數一數二風大的地方並排，是不要命嗎？」

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市區則有很多人支道不減速、停在十字路口中間、邊看手機邊騎車、打右轉方向燈卻左轉，甚至轉到逆向車道的情況都有，到了晚上還一堆人開遠光燈。「而且觀光客們好像不知道自己超級顯眼，都是一群人帶著相同顏色西瓜皮、手拿地圖或手機」，根本不用警察，當地人一眼就能看出這些是外地來的。

▲大批觀光客讓澎湖交通亂糟糟。（圖／澎湖縣警局）

原PO說，他之前還曾聽到，有觀光客說晚上要騎車去某地方練車，但那邊不僅沒路燈、路也爛，「是要去練車還是去摔車我都搞不懂了」，不禁開批「說難聽點，國中無照屁孩技術都比你們觀光客好。」

他還直嘆，自己曾批評台南高雄交通很亂，但回想起來認為只有上下班時間，再來頂多紅燈右轉，「現在的澎湖我真的不懂，到底是從哪來一堆比無照技術還爛的駕駛？」

原PO也質疑這群觀光客會不會平時沒在騎車、甚至根本沒駕照，來澎湖租車就直接上路了。最後他吐露無奈心情，以前他只有跑山時會裝上行車紀錄器，現在光是市區10分鐘車程也要用到了，「你們到底是來澎湖玩，還是來練車的？」

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「全台灣的三寶都到澎湖大車聚了」、「沒辦法，出不了國的下場，就是你們那被本島遊客塞爆」、「那不是練車，是蓄意殺人」、「觀光客騎車的方式很容易跟當地老人撞上」、「澎湖真的好玩 但三寶真的一堆」、「檢舉啊，這講有用嗎？」