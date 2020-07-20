連假爽玩澎湖！他租車全島趴趴走…忘記「一動作」慘被追討5500

▲男子在澎湖旅遊時租車，還車後被追討5500元板金費。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

澎湖近日旅客人數爆量，當地租車行「一車難求」，出現想租沒得租的狀況。不過，有名男子出面投訴，他到澎湖玩樂，期間透過民宿租了一輛汽車，沒想到還車時，車行竟以「板金有刮傷」為由，要收取5500元的維修費，讓他相當傻眼。

隨著國內疫情趨緩，民眾開始「報復性旅遊」，知名景點每到假日就塞滿人，離島澎湖近日適逢花火節，更是被遊客「塞爆」，出現了百年難得一見的「機車瀑布」。

由於遊客眾多，當地租車行忙不過來，車輛全都租出去，還是有人一直來問，讓業者只能四處調車，但也調不到，「再有100台、50台都不夠。」

▼澎湖近期遊客爆滿。（圖／記者陳俊宏攝）



不過，根據《東森新聞》報導，有名民眾投訴，他10日到澎湖旅遊，期間租不到車子，透過民宿業者租了一輛汽車，過程中沒什麼問題，等到13日還車，隔天業者突然以「板金有刮傷」為由，要求收取5500元的維修費，讓他相當傻眼。

男子感到不服，要求業者提出營業登記、租車契約等相關資料，但都沒有得到回應。他提到，旅遊期間都是走小路，難免會有樹枝刮傷，但業者提供的照片中，已經嚴重掉漆，只是樹枝刮傷，理應不會這樣。

對此，有其他租車業者指出，民眾在租車前應該仔細拍照，將車頭、車身、車尾全都拍下，再有租賃人入鏡，證明「這段時間是他租的」，這樣就不會發生糾紛時，沒辦法證明清白。

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