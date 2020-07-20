澎湖綠蠵龜疑遭「螺旋槳」切割慘死！龜殼爆裂「內臟攪出」

記者柯振中、郭世賢／澎湖報導

近日適逢花火節，澎湖遊客爆滿，觀光業者迎來大量錢潮。不過，海巡署金馬澎分屬第七巡隊七美安檢所接獲報案，指稱七星寶龍塔岸際發現綠蠵龜，立刻前往救援，結果發現該隻綠蠵龜死狀悽慘，背部的龜殼爆裂，留下2道怵目驚心的裂痕，令人相當心疼。

▲澎湖綠蠵龜「背殼爆裂」身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



第七巡隊指出，七美安檢所20日接獲民眾報案，在七星寶龍塔岸際發現綠蠵龜受重傷，立刻抱著希望，前往現場救援，希望能救回受傷綠蠵龜的性命。

▼海巡人員趕到時，綠蠵龜已經死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）



沒想到，海巡同仁趕到現場，發現該隻綠蠵龜已明顯死亡，背部龜殼爆裂，有2道巨大的裂痕，器官也被攪了出來，畫面令人不捨，海巡人員也只能就地掩埋。據了解，這已是澎湖今年第10起海龜死亡案，死因除了海洋環境改變，也經常有海龜誤食塑膠袋、遭到船舶的螺旋槳擊中，或是被漁網纏絞死亡。

海巡署呼籲，海洋保育工作是海巡署工作核心之一，海巡人員平常執行公務勤務外，各項海洋生態保育工作均格外重視，籲請民眾愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，以維護海洋自然生態環境的平衡。

依據體型來看，這隻綠蠵龜應是成年龜，背殼相當堅硬，上方卻出現2道怵目驚心的裂痕，體內的肉看起來像被從裡面挖出，很有可能是遭到船舶的螺旋槳擊中，才導致喪命。

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▼該隻綠蠵龜背殼嚴重破裂，可能是遭到螺旋槳擊中。（圖／記者郭世賢翻攝）

