　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

澎湖綠蠵龜疑遭「螺旋槳」切割慘死！龜殼爆裂「內臟攪出」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、郭世賢／澎湖報導

近日適逢花火節，澎湖遊客爆滿，觀光業者迎來大量錢潮。不過，海巡署金馬澎分屬第七巡隊七美安檢所接獲報案，指稱七星寶龍塔岸際發現綠蠵龜，立刻前往救援，結果發現該隻綠蠵龜死狀悽慘，背部的龜殼爆裂，留下2道怵目驚心的裂痕，令人相當心疼。

▲▼澎湖綠蠵龜「背殼爆裂」身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲澎湖綠蠵龜「背殼爆裂」身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

第七巡隊指出，七美安檢所20日接獲民眾報案，在七星寶龍塔岸際發現綠蠵龜受重傷，立刻抱著希望，前往現場救援，希望能救回受傷綠蠵龜的性命。

▼海巡人員趕到時，綠蠵龜已經死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼澎湖綠蠵龜「背殼爆裂」身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

沒想到，海巡同仁趕到現場，發現該隻綠蠵龜已明顯死亡，背部龜殼爆裂，有2道巨大的裂痕，器官也被攪了出來，畫面令人不捨，海巡人員也只能就地掩埋。據了解，這已是澎湖今年第10起海龜死亡案，死因除了海洋環境改變，也經常有海龜誤食塑膠袋、遭到船舶的螺旋槳擊中，或是被漁網纏絞死亡。

海巡署呼籲，海洋保育工作是海巡署工作核心之一，海巡人員平常執行公務勤務外，各項海洋生態保育工作均格外重視，籲請民眾愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，以維護海洋自然生態環境的平衡。

依據體型來看，這隻綠蠵龜應是成年龜，背殼相當堅硬，上方卻出現2道怵目驚心的裂痕，體內的肉看起來像被從裡面挖出，很有可能是遭到船舶的螺旋槳擊中，才導致喪命。

►「毛孔吸塵器」Kiehl's白泥特價990元！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

▼該隻綠蠵龜背殼嚴重破裂，可能是遭到螺旋槳擊中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼澎湖綠蠵龜「背殼爆裂」身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
全家到小琉球玩！他刷卡訂民宿「秒被扣1萬8」…住房網一聽失聯
殺6童挖心燉湯補身　泰食人魔「製成乾屍」...終將火化
快訊／威力彩21億開獎！史上第四高獎金　直逼最長47連槓
叛逆妹「整天詭異傻笑」！爸怒控吸毒…送醫見「致命病灶」嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊敏盛發表《臉書的歲月》新書　鄭文燦稱許「展現醫師的社會責任」

澎湖綠蠵龜疑遭「螺旋槳」切割慘死！龜殼爆裂「內臟攪出」

誇張！鶯歌公車候車區竟在鐵道上　議員蘇泓欽：為危險路段改善請命

台東騎士過彎恍神擦撞路樹 　138萬Ninja H2重機快成廢鐵

乳牙需治療嗎？專科醫師分享讓孩子擁有「漂亮小貝齒」秘訣

竹市投入800萬改造興南公園　打造全時段、全齡休憩站

全中運台東代表隊成績亮眼　20日為止已拿下9金

台南六甲百年抽水站　菁埔埤畔重現古機械科學工藝之美

台南芒果行銷活動　黃偉哲受邀大啖消暑冰品與民同樂

三倍券遇上第一個假日擠爆一中商圈　台中警方沿街宣導防詐反毒

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

楊敏盛發表《臉書的歲月》新書　鄭文燦稱許「展現醫師的社會責任」

澎湖綠蠵龜疑遭「螺旋槳」切割慘死！龜殼爆裂「內臟攪出」

誇張！鶯歌公車候車區竟在鐵道上　議員蘇泓欽：為危險路段改善請命

台東騎士過彎恍神擦撞路樹 　138萬Ninja H2重機快成廢鐵

乳牙需治療嗎？專科醫師分享讓孩子擁有「漂亮小貝齒」秘訣

竹市投入800萬改造興南公園　打造全時段、全齡休憩站

全中運台東代表隊成績亮眼　20日為止已拿下9金

台南六甲百年抽水站　菁埔埤畔重現古機械科學工藝之美

台南芒果行銷活動　黃偉哲受邀大啖消暑冰品與民同樂

三倍券遇上第一個假日擠爆一中商圈　台中警方沿街宣導防詐反毒

藝FUN券「公開直播抽籤」方式曝光！「3步驟」開啟APP通知掌握中獎

楊冪公司被嗆不培養好演員！　神回「一句話」反擊…秒KO沈騰

中職／桃猿二輪爽撿林子崴培養5號先發　許峻暘下半季即戰力

中職／統一獅下半季即戰力　餅總點名李其峰、姚杰宏

中職／馬鋼加入兄弟很興奮　想對決學長翁瑋均先拚一軍

台東20歲男撞樹「腿變形」！138萬重機慘成廢鐵　目擊者狂喊：別睡著

中職／王維中高顏值、實力加分　葉君璋：味全龍好的開始

中職／ 余謙簽約金600萬以上拚旅外 劉志威如何看

楊敏盛發表《臉書的歲月》新書　鄭文燦稱許「展現醫師的社會責任」

澎湖綠蠵龜疑遭「螺旋槳」切割慘死！龜殼爆裂「內臟攪出」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

嘉義醫院一天10件熱衰竭　6族群是高危險群

毒販180度倒車甩尾想逃便衣警砸車「碰碰碰噗哧」

嘉義長庚　肝癌危險群存活率全國領先

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

男拍照慘摔3公尺深溝骨折　器材車吊掛送醫

夜市海盜船「鐵餅砸下」！女童嚇壞

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

「台中巨蛋」隈研吾台日建築團隊得標

張榮志登記參選恆春鎮長　4人競激烈爭

乳牙需治療嗎　醫師教您讓孩子擁有一口好牙

退休醫烈日下郵局排隊身體不適　警消救援

更多熱門

相關新聞

單日湧萬人懲罰澎湖　林佳龍說話了

單日湧萬人懲罰澎湖　林佳龍說話了

隨著疫情趨緩，國內旅遊鬆綁，民眾開始「報復性旅遊」，離島澎湖近日出現大塞車的景象，主要幹道中正路到處都是人，機車大爆滿，跟台北街頭沒兩樣。交通部長林佳龍今（20）日接受聯訪時表示，因為台灣疫情控制得好，國旅大爆發，一開始澎湖、金門、馬祖及宜蘭、花蓮、台東等比較度假的地方，初步國旅效果有達到，觀光局澎管處也會跟澎湖縣政府溝通，會針對他們的需要提供協助。

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

澎湖車禍率大增45%　當地交警曝主因

澎湖車禍率大增45%　當地交警曝主因

澎湖馬拉松　度假型跑旅11/1開跑

澎湖馬拉松　度假型跑旅11/1開跑

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

關鍵字：

澎湖綠蠵龜螺旋槳

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面