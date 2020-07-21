總統府「電梯上上下下」傳鬧鬼！北市府回應了　4點反擊打臉

▲總統府電梯傳鬧鬼「忽上忽下」。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

總統府電梯驚傳鬧鬼「上上下下」，連立法院的電梯也都有問題，疑似因台北市政府建管處有官員涉入收賄弊案，影響電梯安全維護問題。對此，建管處21日晚間正式聲明回應，總統府、立院、世新大學及星聚點復興店等升降設備檢測、保養應由管理單位自行委託廠商辦理，尤其總統府、立院電梯安檢都合格，且建立四級品管制度把關。

周刊報導，台北地檢署查出建管處有官員長期收賄，放水讓有問題的電梯取得執照，且檢驗未過的電梯包含總統府的中央梯，數據全都是假的，前陣子還因此傳出電梯會「忽上忽下」，甚至謠傳是有日本兵半夜踢正步，才讓電梯走走停停，讓搭乘的人嚇出一身冷汗。

此外，連立法院電梯也在5月時出過包，綠委賴惠員女兒張庭軒曾在立委住宿會館台北會館搭電梯時受困20分鐘，當時就被質疑立院總務處管理有缺失，6年前綠委趙天麟也曾在立法院中興大樓電梯受困電梯，獲救時，他也坦言，爬出來、待在電梯裡都感覺「毛毛的」。

▼傳言日本兵半夜踢正步，導致總統府電梯走走停停。（圖／資料照）



建管處21日晚間正式發聲明回應，強調全力配合司法調查，且該案承辦人員及督導長官，已就其行政部分究責，分別處以申誡、記過等處分。至於外傳建管處昇降設備承辦人員私聘助理一事，建管處再度重申，該助理為正式契約內之廠商履約駐點人員。

建管處表示，昇降設備之維護保養應由管理單位自行委託專業廠商辦理，並製作維護保養紀錄表，此階段非由建管處派員檢測，其中，「總統府中央梯」2019年7月由台灣停車設備暨昇降設備安全協會派員排定抽檢，經檢測為零件缺失，當日即由保養廠商立即更換改善完畢，複查合格。

至於「立法院中興大樓」（應為立法院總務處位於博愛路之台北住宿會館）今年5月間發生電梯故障但未通報建管處，於建管處四級品管制度下發現保養紀錄載有應換零件紀錄，因未立即更換導致故障憾事，經更新零件，恢復正常使用。

「世新大學電梯」夾人事件，則經檢察官會同勞檢處及世新大學現場勘驗，確認屬於人為作業疏失，並非昇降設備故障。

「星聚點復興店」由消防局通報菜梯不符規定，建管處勒令停用，但該店已依法補辦檢查並取得使用許可證。