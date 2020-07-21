總統府電梯「忽上忽下」疑鬧鬼　張惇涵闢謠：安全無虞

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府建管處傳出有官員疑似涉入收賄弊案，可能影響總統府在內電梯安全維護。對此，總統府發言人張惇涵21日下午回應，府內電梯不僅15日才保養檢測合格，為確保設備安全無虞，今天也另請專業技師複查，經檢驗各升降設備均符合安全規定。

有媒體報導，台北地檢署調查出北市建管處人員長期收賄，放水讓未通過檢驗的電梯取得使用執照，且經追查，就連總統府的電梯檢驗數據，也遭業者造假而放水過關。

對此，張惇涵表示，府內電梯管理，除依照「建築物升降設備管理辦法」規定，由廠商向主管機關（台北市政府權責機關）申請「升降設備使用許可證」檢查，最新保養檢測日期為本月8日及15日，所有檢查項目均合格。

張惇涵透露，鑑於媒體報導本次發生北市府業管單位疑似涉弊，為確保相關設備安全無虞，府方今天另委請專業機械設備檢查單位「台北市機械技師公會」，派遣技師前來複查，經檢驗各升降設備均符合安全規定。

至於該媒體指出，府內電梯曾出現「忽上忽下」故障一事，張惇涵回應，實際上，在20年前總統府電梯更新組件後，就運作正常至今，「至於媒體所稱其他所謂超自然現象云云，可以看出在拚點閱率上的努力，但這確非事實」。